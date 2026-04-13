Спецподразделение ГУР "Артан" проводит операцию по деоккупации Степногорска на Запорожском направлении. ВИДЕО

гур

Бойцы спецподразделения ГУР МО Украины "Артан" совместно с подразделениями Сил обороны проводят комплексную операцию по деоккупации и зачистке района Степногорска на Запорожском направлении. В результате боевых действий уничтожено несколько сотен российских военнослужащих и более 20 единиц бронетехники противника.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает телеграм-канал ГУР МО.

"Бойцы спецподразделения ГУР МО Украины "Артан" проводят комплексную операцию по деоккупации и зачистке Степногорска на Запорожском направлении — во взаимодействии с другими подразделениями Департамента активных действий ГУР и Сил обороны Украины", — говорится в сообщении.

Результат зачистки

В результате:

  • несколько сотен уничтоженных оккупантов,
  • более 20 пораженных единиц бронетехники — танки, БМП, дефицитные средства РЭБ,
  • пленные, которых захватывали прямо из городской застройки.

"Это нетипичная задача для спецназовцев. Бойцам приходится по несколько месяцев находиться на "нуле". Однако уровень подготовки позволил конвертировать выдержку в эффективное наступление", — рассказывает командир "Артана" Виктор Торкотюк с позывным "Титан".

Враг бросает в контратаки небольшие группы от 1 до 10 человек под прикрытием тумана — по уже типичной для ВС РФ тактике "мясного просачивания". Большинство разведчиков ликвидируют еще в серой зоне. Остальных — в ближнем бою.

Кроме того, враг сосредоточил на этом участке элитные расчеты FPV-дронов, пытаясь установить превосходство в воздухе. Однако благодаря интегрированной системе ПВО малого радиуса и мастерству украинских пилотов небо остается за Силами обороны Украины.

Что дает возвращение Степногорска

 "Возвращение Степногорска выравнивает линию фронта, лишает противника плацдарма, который он мог использовать для наступления на Запорожье, и расширяет зоны огневого контроля над логистикой оккупантов. А главное — наносит удар по моральному духу тех российских частей, которые враг считал элитными", — отмечают в ГУР.

Напомним, 4 апреля аналитики DeepState сообщали, что Силы обороны провели зачистку вблизи Степногорска, Новоселовки и Сичневого.

Благолови Вас , та збережи нашіх воїнів Господь Бог ! Святу справу роблять - знищюють підорасів россчійських !
13.04.2026 15:51 Ответить
Небезпечна, але важлива операція.
Попереду - Запоріжжя.
13.04.2026 15:55 Ответить
Мабуть таки позаду, якщо вважати місто
13.04.2026 16:17 Ответить
 
 