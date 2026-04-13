Спецпідрозділ ГУР "Артан" проводить операцію з деокупації Степногірська на Запорізькому напрямку. ВIДЕО

Бійці спецпідрозділу ГУР МО України "Артан" разом із підрозділами Сил оборони проводять комплексну операцію з деокупації та зачистки району Степногірська на Запорізькому напрямку. У результаті бойових дій знищено кількасот російських військових та понад 20 одиниць бронетехніки противника.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє телеграм-канал ГУР МО.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

"Бійці спецпідрозділу ГУР МО України "Артан" здійснюють комплексну операцію з деокупації та зачистки Степногірська на Запорізькому напрямку — у взаємодії з іншими підрозділами Департаменту активних дій ГУР та Сил оборони України", - ідеться в повідомленні.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Нейтралізовано останній залізничний пором рашистів в окупованій Керчі, - ГУР МО. ФОТО

Результат зачистки

У результаті:

кількасот знищених окупантів,

понад 20 уражених одиниць бронетехніки — танки, БМП, дефіцитні засоби РЕБ та

полонені, яких захоплювали просто з міської забудови.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Українські захисники звільнили село Березове на Дніпропетровщині, - ДШВ

"Це нетипове завдання для спецпризначенців. Бійцям доводиться по кілька місяців перебувати на "нулі". Проте рівень підготовки дозволив конвертувати витримку в ефективний наступ", — розповідає командир "Артану" Віктор Торкотюк із позивним "Титан".

Ворог кидає в контратаки малі групи від 1 до 10 осіб під прикриттям туману — за вже типовою для зс рф тактикою "м'ясного просочування". Більшість розвідники ліквідовують ще в сірій зоні. Решту — в ближньому бою.

Крім того, ворог зосередив на цій ділянці елітні розрахунки FPV-дронів, намагаючись встановити перевагу в повітрі. Однак завдяки інтегрованій системі ППО малого радіуса та майстерності українських пілотів небо залишається за Силами оборони України.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Знову під українським прапором: 82 ДШБр звільнила Сухецьке на Донеччині та розгромила понад 60 окупантів. ВIДЕО

Що дає повернення Степногірська

"Повернення Степногірська вирівнює лінію фронту, позбавляє плацдарму, який противник міг використати для наступу на Запоріжжя, та розширює зони вогневого контролю над логістикою окупантів. А головне — б'є по моральному духу тих російських частин, яких ворог вважав елітними", - наголошують у ГУР.

Нагадаємо, 4 квітня аналітики DeepState повідомляли, що Сили Оборони провели зачистку поблизу Степногірська, Новоселівки та Січневого.