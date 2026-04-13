ЕС обсуждает энергетические меры из-за кризиса на Ближнем Востоке: расходы выросли на €22 млрд

В понедельник еврокомиссары рассмотрели возможные меры в ответ на энергетические вызовы, вызванные войной на Ближнем Востоке. Из-за этого ЕС уже был вынужден потратить дополнительно около 22 млрд евро на закупку энергоресурсов.

Об этом на брифинге в Брюсселе сообщила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"С начала конфликта 44 дня назад наши расходы на импорт ископаемого топлива увеличились более чем на 22 миллиарда евро", — сказала фон дер Ляйен, подчеркнув огромное влияние кризиса на экономику ЕС.

Она напомнила, что даже если боевые действия закончатся быстро, перебои с поставками энергоресурсов из Персидского залива будут продолжаться еще некоторое время, поэтому Коллегия комиссаров ЕС обсудила ряд мер реагирования на кризис, которые будут представлены лидерам государств-членов Евросоюза на следующем неформальном заседании Европейского Совета на Кипре на следующей неделе.

Координация закупок газа и наполнение хранилищ

Среди неотложных мер, которые необходимо принять, по мнению Европейской комиссии, — обеспечение надежной координации между государствами-членами в отношении закупок газа и наполнения газовых хранилищ, а также в отношении экстренного высвобождения запасов нефти, чтобы не допустить ущерба единому рынку от экстренных мер, принятых отдельными государствами-членами ЕС.

Вторым элементом неотложных мер, который обсуждался на Коллегии, являются подходы государств-членов к мерам защиты уязвимых слоев населения и секторов от роста цен на энергоносители.

Меры должны быть целевыми и временными, считает она. Фон дер Ляйен сказала, что Еврокомиссия поделится с государствами-членами типовыми передовыми практиками различных схем поддержки.

Третьим элементом, который обсуждался сегодня, были пути снижения спроса на энергоресурсы с уважением к свободному выбору потребителей.

Защита потребителей и сдерживание цен на энергию

В то же время Европейская комиссия призывает к структурным мерам по снижению цен на энергоносители, среди которых прекращение зависимости от ископаемого топлива путем перевода производства электроэнергии на возобновляемые источники энергии и ядерную энергетику, а также как можно более быстрая электрификация экономики.

Стратегия электрификации будет представлена уже к этому лету, сказала фон дер Ляйен.

На сегодняшний день более 70% производства электроэнергии в ЕС происходит с помощью возобновляемых источников энергии и ядерной энергетики. Однако Европейская комиссия считает, что эти показатели можно улучшить, поскольку "огромные объемы чистой энергии остаются неиспользованными".

Еврокомиссия готовит стратегию электрификации экономики

Фон дер Ляйен также призвала государства-члены лучше использовать средства ЕС для инвестирования в электросети, хранилища и аккумуляторы, одновременно призывая к увеличению частных инвестиций в эту сферу.