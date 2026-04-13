ЄС обговорює енергетичні заходи через кризу на Близькому Сході: витрати зросли на €22 млрд

У понеділок єврокомісари розглянули можливі кроки у відповідь на енергетичні виклики, спричинені війною на Близькому Сході. Через це ЄС вже змушений був витратити додатково близько 22 млрд євро на закупівлю енергоресурсів.

Про це на брифінгу у Брюсселі повідомила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

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ЄС втратив понад 22 млрд євро через енергокризу

"З початку конфлікту 44 дні тому наші витрати на імпорт викопного палива збільшилися на понад 22 мільярди євро", - сказала фон дер Ляєн, наголосивши на величезному впливі кризи на економіку ЄС.

Вона нагадала, що навіть якщо бойові дії закінчаться швидко, перебої з постачанням енергоресурсів з Перської затоки триватимуть ще деякий час, тому Колегія комісарів ЄС обговорила низку заходів реагування на кризу, які будуть представлені лідерам держав-членів Євросоюзу на наступному неформальному засіданні Європейської Ради на Кіпрі наступного тижня.

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Координація закупівель газу та заповнення сховищ

Серед негайних заходів, яких необхідно вжити, на думку Європейської комісії, є забезпечення надійної координації між державами-членами щодо закупівлі газу та заповнення газових сховищ, а також щодо екстреного вивільнення запасів нафти, щоб не допустити шкоди єдиному ринку від екстрених заходів, вжитих окремими державами-членами ЄС.

Другим елементом негайних заходів, який обговорювався на Колегії, є підходи держав-членів до заходів захисту вразливих верств та секторів від зростання цін на енергоносії.

Заходи повинні бути цільовими та тимчасовими, вважає вона. Фон дер Ляєн сказала, що Єврокомісія поділиться з державами-членами типовими передовими практиками різноманітних схем підтримки.

Третім елементом, який обговорювався сьогодні, були шляхи зменшення попиту на енергоресурси з повагою до вільного вибору споживачів.

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Захист споживачів і стримування цін на енергію

Водночас Європейська комісія закликає до структурних заходів для зниження цін на енергоносії, серед яких припинення залежності від викопного палива шляхом переведення виробництва електроенергії на відновлювані джерела енергії та ядерну енергетику, а також якомога швидша електрифікація економіки.

Стратегія електрифікації буде представлена ​​вже до цього літа, сказала фон дер Ляєн.

Станом на сьогодні понад 70% виробництва електроенергії в ЄС відбувається за допомогою відновлюваних джерел енергії та ядерної енергетики. Проте Європейська комісія вважає, що ці показники можна покращити, оскільки "величезні обсяги чистої енергії залишаються невикористаними".

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Єврокомісія готує стратегію електрифікації економіки

Фон дер Ляєн також закликала держави-члени краще використовувати кошти ЄС для інвестування в електромережі, сховища та акумулятори, водночас закликаючи до збільшення приватних інвестицій у цю сферу.