Бронь пиарщика Зеленского Петрова на канале о садоводстве: Николов указал на связи владельцев с Ермаком
Журналист Юрий Николов считает, что статус "предприятия жизненно важной важности" для канала "Корисное ТВ", где недавно устроился пиарщик Зеленского Владимир Петров, может быть связан с тем, что его владельцы являются давними знакомыми экс-главы ОП Андрея Ермака.
Об этом журналист написал в соцсети Facebook, сообщает Цензор.НЕТ.
Связи через "Интер"
Политтехнолог Владимир Петров получил отсрочку от мобилизации как сотрудник "Телерадиокомпании "Полезное ТВ"", которую Минкульт признал "критически важным" предприятием.
В этой ситуации Николов обратил внимание на цепочку связей: владельцами компании являются Сергей Коннов и Сергей Созановский.
"Это юристы и кинопродюсеры из наблюдательного совета телеканала "Интер". А в свое время именно на "Интере" работал юристом Андрей Ермак, который потом тоже стал кинопродюсером. Там он и познакомился с еще юным актером и кинопродюсером Владимиром Зеленским, который когда-то тоже получал юридическое образование. Его "Квартал 95" во времена Януковича как раз был припаркован на "Интере"", — написал журналист.
Что предшествовало
Напомним, что в новом расследовании нардеп Ярослав Железняк рассказал, что пиарщик Зеленского Владимир Петров снова получил отсрочку от мобилизации. Его забронировали как сотрудника "Телерадиокомпании "Полезное ТВ"".
серйозно? *******.
без влади всі залітають до буцегарні зі швиднкістю світла
Наївні люди...
мразоту ЗЄльонського режима
