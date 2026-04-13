Бронь пиарщика Зеленского Петрова на канале о садоводстве: Николов указал на связи владельцев с Ермаком

Журналист Юрий Николов считает, что статус "предприятия жизненно важной важности" для канала "Корисное ТВ", где недавно устроился пиарщик Зеленского Владимир Петров, может быть связан с тем, что его владельцы являются давними знакомыми экс-главы ОП Андрея Ермака.

Связи через "Интер" 

Политтехнолог Владимир Петров получил отсрочку от мобилизации как сотрудник "Телерадиокомпании "Полезное ТВ"", которую Минкульт признал "критически важным" предприятием.

В этой ситуации Николов обратил внимание на цепочку связей: владельцами компании являются Сергей Коннов и Сергей Созановский.

"Это юристы и кинопродюсеры из наблюдательного совета телеканала "Интер". А в свое время именно на "Интере" работал юристом Андрей Ермак, который потом тоже стал кинопродюсером. Там он и познакомился с еще юным актером и кинопродюсером Владимиром Зеленским, который когда-то тоже получал юридическое образование. Его "Квартал 95" во времена Януковича как раз был припаркован на "Интере"", — написал журналист.

Читайте также: Защита пиарщика Зеленского Петрова с 2019 года знакомится с материалами дела, - прокуратура

Что предшествовало

Напомним, что в новом расследовании нардеп Ярослав Железняк рассказал, что пиарщик Зеленского Владимир Петров снова получил отсрочку от мобилизации. Его забронировали как сотрудника "Телерадиокомпании "Полезное ТВ"".

Смотрите также: Пиарщик Зеленского Петров снова получил отсрочку — в телерадиокомпании, которая дает советы по садоводству. ВИДЕО

бронирование (199) Юрий Николов (134) Ермак Андрей (1507) Петров Владимир (34)
не ну в натурі зрадник Єрмак робить свою чорнуу справу а ні у контрозвідки ні в СБУ немає до ньогоніякіх питань. ***** якась. чи не війна у нас?
13.04.2026 17:50 Ответить
"критично важливого підприємства" для каналу "Корисне ТБ"

серйозно? *******.
13.04.2026 17:49 Ответить
Зелене лайно не тоне
13.04.2026 17:51 Ответить
Свій до свого по своє - український гумус
13.04.2026 17:49 Ответить
"критично важливого підприємства" для каналу "Корисне ТБ"

серйозно? *******.
13.04.2026 17:49 Ответить
це якийсь сюр...
13.04.2026 17:59 Ответить
та ні, це просто звичайна системна корупція
13.04.2026 17:59 Ответить
не ну в натурі зрадник Єрмак робить свою чорнуу справу а ні у контрозвідки ні в СБУ немає до ньогоніякіх питань. ***** якась. чи не війна у нас?
13.04.2026 17:50 Ответить
Значить має владу ...
без влади всі залітають до буцегарні зі швиднкістю світла
13.04.2026 18:02 Ответить
Недаремно вчився "чорній магії".)
13.04.2026 18:12 Ответить
КАСильок, кАСильльок... Какой кАСильок? Нєт у вас нічєво против Кості Сапикіна!
13.04.2026 18:14 Ответить
Зелене лайно не тоне
13.04.2026 17:51 Ответить
Чи хтось дійсно думає що цей піарник Лідара піде на фронт?
Наївні люди...
13.04.2026 18:00 Ответить
3,14дораси бронюють 3,14дорасів. Так, ********? Це ж ви обралив 2019 році ціх 3,14дорасів?
13.04.2026 18:00 Ответить
а сбу, набу, поліція, прокуратура, чи ще з десяток всяких структур, не можуть перевірити це "Корисне ТБ" ? чому їм дали критичність? як петров туди потрапив і чому йому дали броню? нема там корупції, хабарів? нє?
13.04.2026 18:04 Ответить
Ну не змогло то тв відмовити препізденту, не змогло.
13.04.2026 18:40 Ответить
Що витворяє в нашій країні G-2, яка має стосунок до 95 кварталу!
13.04.2026 18:05 Ответить
Вся козлота має бронь і бюджетне фінансування
13.04.2026 18:05 Ответить
"критично важливі піськограї" так і запишемо.ю
13.04.2026 18:05 Ответить
... "непотопляємий" петров знову винирнув!
13.04.2026 18:19 Ответить
А як же зять Кучми? Петров-Водкін як і Сєрлєщ виростали в його орбіті, як і Алібаба. Також у свій час Пінчук привіз в Україну інших інформциган - алкашів з Росії. Наприклад, ядерну пилюку, Сергейцева тощо.
13.04.2026 18:29 Ответить
якщо цього петрова не було б, то його треба було придумати, щоб показати всю

мразоту ЗЄльонського режима

.
13.04.2026 18:41 Ответить
 
 