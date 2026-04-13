Бронь пиарщика Зеленского Петрова на канале о садоводстве: Николов указал на связи владельцев с Ермаком

Журналист Юрий Николов считает, что статус "предприятия жизненно важной важности" для канала "Корисное ТВ", где недавно устроился пиарщик Зеленского Владимир Петров, может быть связан с тем, что его владельцы являются давними знакомыми экс-главы ОП Андрея Ермака.

Об этом журналист написал в соцсети Facebook.

Связи через "Интер"

Политтехнолог Владимир Петров получил отсрочку от мобилизации как сотрудник "Телерадиокомпании "Полезное ТВ"", которую Минкульт признал "критически важным" предприятием.

В этой ситуации Николов обратил внимание на цепочку связей: владельцами компании являются Сергей Коннов и Сергей Созановский.

"Это юристы и кинопродюсеры из наблюдательного совета телеканала "Интер". А в свое время именно на "Интере" работал юристом Андрей Ермак, который потом тоже стал кинопродюсером. Там он и познакомился с еще юным актером и кинопродюсером Владимиром Зеленским, который когда-то тоже получал юридическое образование. Его "Квартал 95" во времена Януковича как раз был припаркован на "Интере"", — написал журналист.

Что предшествовало

Напомним, что в новом расследовании нардеп Ярослав Железняк рассказал, что пиарщик Зеленского Владимир Петров снова получил отсрочку от мобилизации. Его забронировали как сотрудника "Телерадиокомпании "Полезное ТВ"".

