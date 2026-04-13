Бронювання піарника Зеленського Петрова на каналі про садівництво: Ніколов вказав на зв’язки власників з Єрмаком
Журналіст Юрій Ніколов вважає, що статус "критично важливого підприємства" для каналу "Корисне ТБ", де нещодавно забронювали піарника Зеленського Володимира Петрова, може бути пов'язаний із тим, що його власники є давніми знайомими ексголови ОП Андрія Єрмака.
Про це журналіст написав у соцмережі фейсбук, повідомляє Цензор.НЕТ.
Зв'язки через "Інтер"
Політтехнолог Володимир Петров отримав бронювання від мобілізації як співробітник "Телерадіокомпанії "Корисне ТБ"", яку Мінкульт визнав "критично важливим" підприємством.
У цій ситуації Ніколов звернув увагу на ланцюжок зв’язків: власниками компанії є Сергій Коннов та Сергій Созановський.
"Це юристи і кінопродюсери з наглядової ради телеканалу "Інтер". А свого часу саме на "Інтері" працював юристом Андрій Єрмак, який потім теж забацався кінопродюсером. Там він і познайомився з ще юним актором і кінопродюсером Володимиром Зеленським, який колись теж отримував юридичну освіту. Його "Квартал 95" за часів Януковича якраз був припаркований на "Інтері"", - написав журналіст.
Що передувало
Нагадаємо, що в новому розслідуванні нардеп Ярослав Железняк розповів, що піарник Зеленського Володимир Петров знову отримав бронювання від мобілізації. Його забронювали як співробітника "Телерадіокомпанії "Корисне ТБ"".
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
серйозно? *******.