Бронювання піарника Зеленського Петрова на каналі про садівництво: Ніколов вказав на зв’язки власників з Єрмаком

Журналіст Юрій Ніколов вважає, що статус "критично важливого підприємства" для каналу "Корисне ТБ", де нещодавно забронювали піарника Зеленського Володимира Петрова, може бути пов'язаний із тим, що його власники є давніми знайомими ексголови ОП Андрія Єрмака.

Про це журналіст написав у соцмережі фейсбук, повідомляє Цензор.НЕТ.

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Зв'язки через "Інтер"

Політтехнолог Володимир Петров отримав бронювання від мобілізації як співробітник "Телерадіокомпанії "Корисне ТБ"", яку Мінкульт визнав "критично важливим" підприємством.

У цій ситуації Ніколов звернув увагу на ланцюжок зв’язків: власниками компанії є Сергій Коннов та Сергій Созановський.

"Це юристи і кінопродюсери з наглядової ради телеканалу "Інтер". А свого часу саме на "Інтері" працював юристом Андрій Єрмак, який потім теж забацався кінопродюсером. Там він і познайомився з ще юним актором і кінопродюсером Володимиром Зеленським, який колись теж отримував юридичну освіту. Його "Квартал 95" за часів Януковича якраз був припаркований на "Інтері"", - написав журналіст.

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Що передувало

Нагадаємо, що в новому розслідуванні нардеп Ярослав Железняк розповів, що піарник Зеленського Володимир Петров знову отримав бронювання від мобілізації. Його забронювали як співробітника "Телерадіокомпанії "Корисне ТБ"".

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