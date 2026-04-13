Украину атакуют российские беспилотники, - Воздушные силы ВСУ (обновлено)
Россия продолжает обстреливать Украину ударными беспилотниками.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.
Движение вражеских дронов
В 19:08 - Воздушные силы ВСУ сообщают о движении ударных дронов:
- В Корюковском районе Черниговской области, курс юго-западный.
- В Криворожском районе Днепропетровской области, курс юго-западный.
- Курс на Запорожье с юга.
- К западу от Харькова, курс южный.
В 19:52 - БПЛА с севера на г. Харьков.
В 20:22 — БПЛА в Днепропетровской области, вектор г. Кривой Рог.
Обновленная информация
В 20:36 - БПЛА с акватории Черного моря в направлении Николаевщины/Одесщины.
В 20:38 - БпЛА на севере Черниговщины, курс – юг и БпЛА на юге Сумщины, курс западный.
В 20:42 - активность вражеской тактической авиации на юго-восточном направлении. Угроза применения авиационных средств поражения прифронтовых областей.
Во время воздушной тревоги находитесь в безопасных местах!
Ранее россияне нанесли удар по Великому Бурлуку в Харьковской области: погиб человек, есть пострадавшие.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
