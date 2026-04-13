Украину атакуют российские беспилотники, - Воздушные силы ВСУ (обновлено)

Россия продолжает обстреливать Украину ударными беспилотниками.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

Движение вражеских дронов

В 19:08 - Воздушные силы ВСУ сообщают о движении ударных дронов:

В Корюковском районе Черниговской области, курс юго-западный.

В Криворожском районе Днепропетровской области, курс юго-западный.

Курс на Запорожье с юга.

К западу от Харькова, курс южный.

В 19:52 - БПЛА с севера на г. Харьков.

В 20:22 — БПЛА в Днепропетровской области, вектор г. Кривой Рог.

Обновленная информация

В 20:36 - БПЛА с акватории Черного моря в направлении Николаевщины/Одесщины.

В 20:38 - БпЛА на севере Черниговщины, курс – юг и БпЛА на юге Сумщины, курс западный.

В 20:42 - активность вражеской тактической авиации на юго-восточном направлении. Угроза применения авиационных средств поражения прифронтовых областей.

Ранее россияне нанесли удар по Великому Бурлуку в Харьковской области: погиб человек, есть пострадавшие.

