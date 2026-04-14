Україну атакують російські безпілотники, - Повітряні сили ЗСУ (оновлено)
Росія продовжує обстрілювати Україну ударними безпілотниками.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.
Рух ворожих дронів
О 19:08 - Повітряні сили ЗСУ повідомляють про рух ударних дронів:
- В Корюківському районі Чернігівщини, курс південно-західний.
- В Криворізькому районі Дніпропетровщини, курсом на Апостолове.
- Курсом на Запоріжжя з півдня.
- Західніше Харкова, курс південний.
О 19:52 - БпЛА з півночі на м.Харків.
О 20:22 - БпЛА на Дніпропетровщині, вектор м.Кривий Ріг.
Оновлена інформація
О 20:36 - БпЛА з акваторії Чорного моря в напрямку Миколаївщини/Одещини.
О 20:38 - БпЛА на півночі Чернігівщини, курс - південь та БпЛА на півдні Сумщини, курс західний.
О 20:42 - Активність ворожої тактичної авіації на південно-східному напрямку. Загроза застосування авіаційних засобів ураження для прифронтових областей.
Оновлена інформація
О 21:00 - Пуски керованих авіаційних бомб ворожою тактичною авіацією на Сумщині.
О 21:01 - Активність ворожої тактичної авіації на південному напрямку. Загроза застосування авіаційних засобів ураження для прифронтових областей.
О 21:06 - Пуски керованих авіаційних бомб ворожою тактичною авіацією на Дніпропетровщині.
О 21:12 - Повітряні сили повідомляють про ворожі цілі:
- Пуски керованих авіаційних бомб ворожою тактичною авіацією на Харківщині.
- БпЛА курсом на Полтавщину з Харківщини.
- БпЛА курсом на м.Чернігів з півночі.
О 21:45 - БпЛА на півночі Сумщини, курс південно-західний та БпЛА на м.Суми з півночі.
О 21:49 - Пуски керованих авіаційних бомб ворожою тактичною авіацією на Харківщині та Донеччині.
О 21:55 - БпЛА з акваторії Чорного моря в напрямку Миколаївщини.
О 22:00 - БпЛА на Чернігівщині, курс н.п.Бахмач.
Оновлена інформація
О 22:14 - БпЛА на півночі Харківщини, курс південно-західний, південний.
О 22:48 - БпЛА на Харківщині, курс н.п.Златопіль.
О 23:01 - БпЛА з Харківщини курсом на Дніпропетровщину (Павлоград).
Оновлена інформація
О 23:42 - Пуски керованих авіаційних бомб ворожою тактичною авіацією на Запоріжжі.
О 00:07 - БпЛА на півночі Чернігівщини, курс південний.
О 00:59 - БпЛА на Дніпропетровщині (Нікопольський район).
О 01:36 - БпЛА курсом на м.Суми з півночі.
БпЛА з акваторії Чорного моря курсом на Одещину (Овідіополь).
Під час повітряної тривоги перебувайте у безпечних місцях!
Раніше росіяни вдарили по Великому Бурлуку на Харківщині: загинула людина, є постраждалі.
Будь ласка, зачекайте...
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