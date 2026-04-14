Україну атакують російські безпілотники, - Повітряні сили ЗСУ (оновлено)

Росія продовжує обстрілювати Україну ударними безпілотниками.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

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Рух ворожих дронів

О 19:08 - Повітряні сили ЗСУ повідомляють про рух ударних дронів:

В Корюківському районі Чернігівщини, курс південно-західний.

В Криворізькому районі Дніпропетровщини, курсом на Апостолове.

Курсом на Запоріжжя з півдня.

Західніше Харкова, курс південний.

О 19:52 - БпЛА з півночі на м.Харків.

О 20:22 - БпЛА на Дніпропетровщині, вектор м.Кривий Ріг.

Оновлена інформація

О 20:36 - БпЛА з акваторії Чорного моря в напрямку Миколаївщини/Одещини.

О 20:38 - БпЛА на півночі Чернігівщини, курс - південь та БпЛА на півдні Сумщини, курс західний.

О 20:42 - Активність ворожої тактичної авіації на південно-східному напрямку. Загроза застосування авіаційних засобів ураження для прифронтових областей.

Оновлена інформація

О 21:00 - Пуски керованих авіаційних бомб ворожою тактичною авіацією на Сумщині.

О 21:01 - Активність ворожої тактичної авіації на південному напрямку. Загроза застосування авіаційних засобів ураження для прифронтових областей.

О 21:06 - Пуски керованих авіаційних бомб ворожою тактичною авіацією на Дніпропетровщині.

О 21:12 - Повітряні сили повідомляють про ворожі цілі:

Пуски керованих авіаційних бомб ворожою тактичною авіацією на Харківщині.

БпЛА курсом на Полтавщину з Харківщини.

БпЛА курсом на м.Чернігів з півночі.

О 21:45 - БпЛА на півночі Сумщини, курс південно-західний та БпЛА на м.Суми з півночі.

О 21:49 - Пуски керованих авіаційних бомб ворожою тактичною авіацією на Харківщині та Донеччині.

О 21:55 - БпЛА з акваторії Чорного моря в напрямку Миколаївщини.

О 22:00 - БпЛА на Чернігівщині, курс н.п.Бахмач.

Оновлена інформація

О 22:14 - БпЛА на півночі Харківщини, курс південно-західний, південний.

О 22:48 - БпЛА на Харківщині, курс н.п.Златопіль.

О 23:01 - БпЛА з Харківщини курсом на Дніпропетровщину (Павлоград).

Оновлена інформація

О 23:42 - Пуски керованих авіаційних бомб ворожою тактичною авіацією на Запоріжжі.

О 00:07 - БпЛА на півночі Чернігівщини, курс південний.

О 00:59 - БпЛА на Дніпропетровщині (Нікопольський район).

О 01:36 - БпЛА курсом на м.Суми з півночі.

БпЛА з акваторії Чорного моря курсом на Одещину (Овідіополь).

Під час повітряної тривоги перебувайте у безпечних місцях!

Раніше росіяни вдарили по Великому Бурлуку на Харківщині: загинула людина, є постраждалі.

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