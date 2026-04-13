МИД Украины продемонстрировал новые образцы оружия и дронов

13 апреля в Министерстве иностранных дел Украины открыли обновленную экспозицию украинского вооружения, дронов и военной техники.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы МИД Украины.

Выставку приурочили ко Дню работника оборонно-промышленного комплекса. В ведомстве отметили, что экспозиция демонстрирует развитие украинского ОПК и его растущую роль в международной безопасности.

Министр иностранных дел Андрей Сибига подчеркнул, что представленные образцы вооружений подтверждают технологические возможности Украины и их практическую эффективность.

"Каждый представленный образец является аргументом в пользу того, что Украина развивает современные технологические решения, которые работают не только на защиту государства, но и имеют глобальное значение", — заявил Сибига.

Демонстрация современных оборонных технологий

Во время мероприятия были представлены образцы вооружения, которые уже используются украинскими силами обороны. Среди них — ракеты, морские дроны, противотанковые комплексы, беспилотники различных типов и системы радиоэлектронной борьбы.

Экспозицию модерировал исполнительный директор Украинского совета оружейников Игорь Федирко. Участие приняли как государственные предприятия, так и частные производители оборонной продукции.

Отдельно отмечалось, что украинская оборонная промышленность уже сформировала полноценную экосистему производства, способную быстро создавать и масштабировать современные решения для войны.

Развитие ОПК и международное сотрудничество

По данным участников мероприятия, Украина уже обеспечивает более половины вооружения, используемого на фронте. В оборонной сфере работают более 400 тысяч специалистов.

В презентации приняли участие представители правительства, Совета национальной безопасности и обороны, дипломатического корпуса и ведущих оборонных предприятий. В МИД подчеркивают, что развитие ОПК становится важной составляющей не только обороны Украины, но и международной безопасности.

Ранее президент Зеленский заявил, что Украина меняет подход к сотрудничеству в сфере обороны, делая ставку на долгосрочные партнерства вместо продажи вооружения.

