Мы не устраиваем ярмарку нашего оружия, а предлагаем выгодное партнерство в сфере безопасности, — Зеленский рассказал о сотрудничестве в сфере обороны

Украина меняет подход к сотрудничеству в сфере обороны, делая ставку на долгосрочные партнерские отношения вместо продажи вооружения.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в обращении президента Украины Владимира Зеленского по случаю Дня работника оборонно-промышленного комплекса.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Глава государства подчеркнул, что Украина не повторяет практики прошлых лет, когда военные ресурсы реализовывались без стратегического подхода. Вместо этого сейчас формируется модель сотрудничества, которая приносит пользу государству в долгосрочной перспективе.

"Мы не устраиваем ярмарку нашего оружия и не опустошаем наши склады, мы предлагаем партнерство в сфере безопасности, долгосрочное и выгодное для Украины", — заявил Зеленский.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ожидаем контакта Зеленского и Мадяра после выборов в Венгрии, - Сибига

Украинские технологии выходят на глобальный уровень

Президент сообщил, что украинские оборонные разработки уже применяются за пределами страны. В частности, системы перехвата работают в регионе Ближнего Востока и странах Персидского залива.

По его словам, Украина способна обеспечить полный цикл противовоздушной обороны — от обнаружения угроз до их уничтожения. Это включает радиолокационные системы, средства радиоэлектронной борьбы, связь между компонентами и непосредственный перехват целей.

Также продолжаются переговоры с рядом государств, в частности на Ближнем Востоке и в других регионах. Интерес к украинскому опыту проявляют страны Азии и Африки.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Стубб и Зеленский обсудили фронт и поддержку Украины

Перспективы сотрудничества с Европой и безопасность морей

Отдельно Зеленский подчеркнул важность интеграции Украины в европейскую систему безопасности. По его словам, уже ведутся переговоры о создании совместной системы защиты воздушного пространства.

Президент также обратил внимание на уникальный опыт Украины в сфере морской безопасности. Он отметил, что украинские силы выполняли сложные операции в Черном море, противодействуя флоту противника, воздушным атакам и минной угрозе.

Глава государства подчеркнул, что этот опыт может быть полезен для международных партнеров, если сотрудничество будет равноправным и взаимовыгодным.

Напомним, ранее Зеленский заявил, что Украина получила содержательные запросы по вопросам безопасности от государств Африки.

Читайте: Украина готовит активную работу с европейскими партнерами и находится на постоянной связи с США, — Зеленский