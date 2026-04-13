Ми не робимо ярмарок нашої зброї, а пропонуємо прибуткове безпекове партнерство, - Зеленський розповів про співпрацю у сфері оборони

Україна змінює підхід до співпраці у сфері оборони, роблячи ставку на довгострокові партнерства замість продажу озброєння.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у зверненні президента України Володимира Зеленського з нагоди Дня працівника оборонно-промислового комплексу.

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Глава держави наголосив, що Україна не повторює практики минулих років, коли військові ресурси реалізовувалися без стратегічного підходу. Натомість нині формується модель співпраці, яка приносить користь державі у довгостроковій перспективі.

"Ми не робимо ярмарок нашої зброї і не спустошуємо наші склади, ми пропонуємо безпекове партнерство, довгострокове і прибуткове для України", — заявив Зеленський.

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Українські технології виходять на глобальний рівень

Президент повідомив, що українські оборонні розробки вже застосовуються за межами країни. Зокрема, системи перехоплення працюють у регіоні Близького Сходу та країнах Перської затоки.

За його словами, Україна здатна забезпечити повний цикл протиповітряної оборони — від виявлення загроз до їхнього знищення. Це включає радарні системи, засоби радіоелектронної боротьби, зв’язок між компонентами та безпосереднє перехоплення цілей.

Також тривають переговори з низкою держав, зокрема у Близькому Сході та інших регіонах. Інтерес до українського досвіду проявляють країни Азії та Африки.

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Перспективи співпраці з Європою та безпека морів

Окремо Зеленський підкреслив важливість інтеграції України у європейську систему безпеки. За його словами, вже ведуться перемовини щодо створення спільної системи захисту повітряного простору.

Президент також звернув увагу на унікальний досвід України у сфері морської безпеки. Він зазначив, що українські сили виконували складні операції в Чорному морі, протидіючи флоту противника, повітряним атакам і мінній загрозі.

Глава держави наголосив, що цей досвід може бути корисним для міжнародних партнерів, якщо співпраця буде рівноправною та взаємовигідною.

Нагадаємо, раніше Зеленський заявив, що Україна отримала змістовні запити щодо безпеки від держав Африки.

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