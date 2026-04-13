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Новини Допомога України країнам Близького Сходу
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Ми не робимо ярмарок нашої зброї, а пропонуємо прибуткове безпекове партнерство, - Зеленський розповів про співпрацю у сфері оборони

Зеленський про оборонну співпрацю з Близьким Сходом

Україна змінює підхід до співпраці у сфері оборони, роблячи ставку на довгострокові партнерства замість продажу озброєння.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у зверненні президента України Володимира Зеленського з нагоди Дня працівника оборонно-промислового комплексу.

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Глава держави наголосив, що Україна не повторює практики минулих років, коли військові ресурси реалізовувалися без стратегічного підходу. Натомість нині формується модель співпраці, яка приносить користь державі у довгостроковій перспективі.

"Ми не робимо ярмарок нашої зброї і не спустошуємо наші склади, ми пропонуємо безпекове партнерство, довгострокове і прибуткове для України", — заявив Зеленський.

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Українські технології виходять на глобальний рівень

Президент повідомив, що українські оборонні розробки вже застосовуються за межами країни. Зокрема, системи перехоплення працюють у регіоні Близького Сходу та країнах Перської затоки.

За його словами, Україна здатна забезпечити повний цикл протиповітряної оборони — від виявлення загроз до їхнього знищення. Це включає радарні системи, засоби радіоелектронної боротьби, зв’язок між компонентами та безпосереднє перехоплення цілей.

Також тривають переговори з низкою держав, зокрема у Близькому Сході та інших регіонах. Інтерес до українського досвіду проявляють країни Азії та Африки.

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Перспективи співпраці з Європою та безпека морів

Окремо Зеленський підкреслив важливість інтеграції України у європейську систему безпеки. За його словами, вже ведуться перемовини щодо створення спільної системи захисту повітряного простору.

Президент також звернув увагу на унікальний досвід України у сфері морської безпеки. Він зазначив, що українські сили виконували складні операції в Чорному морі, протидіючи флоту противника, повітряним атакам і мінній загрозі.

Глава держави наголосив, що цей досвід може бути корисним для міжнародних партнерів, якщо співпраця буде рівноправною та взаємовигідною.

  • Нагадаємо, раніше Зеленський заявив, що Україна отримала змістовні запити щодо безпеки від держав Африки.

Читайте: Україна готує активну роботу з європейськими партнерами та перебуває на постійному зв’язку з США,- Зеленський

Автор: 

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