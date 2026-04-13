МЗС України показало нові зразки зброї та дронів
У Міністерстві закордонних справ України 13 квітня відкрили оновлену експозицію українських озброєнь, дронів та військової техніки.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у повідомленні пресслужби МЗС України.
Виставку приурочили до Дня працівника оборонно-промислового комплексу. У відомстві зазначили, що експозиція демонструє розвиток українського ОПК та його зростаючу роль у міжнародній безпеці.
Міністр закордонних справ Андрій Сибіга наголосив, що представлені зразки озброєнь підтверджують технологічні можливості України та їх практичну ефективність.
"Кожен представлений зразок є аргументом на користь того, що Україна розвиває сучасні технологічні рішення, які працюють не лише на захист держави, а й мають глобальне значення", — заявив Сибіга.
Демонстрація сучасних оборонних технологій
Під час заходу були представлені зразки озброєння, які вже використовуються українськими силами оборони. Серед них — ракети, морські дрони, протитанкові комплекси, безпілотники різних типів та системи радіоелектронної боротьби.
Експозицію модерував виконавчий директор Української ради зброярів Ігор Федірко. Участь взяли як державні підприємства, так і приватні виробники оборонної продукції.
Окремо наголошувалося, що українська оборонна промисловість уже сформувала повноцінну екосистему виробництва, здатну швидко створювати та масштабувати сучасні рішення для війни.
Розвиток ОПК і міжнародна співпраця
За даними учасників заходу, Україна вже забезпечує понад половину озброєння, яке використовується на фронті. В оборонній сфері працюють понад 400 тисяч фахівців.
У презентації взяли участь представники уряду, Ради національної безпеки і оборони, дипломатичного корпусу та провідних оборонних підприємств. У МЗС підкреслюють, що розвиток ОПК стає важливою складовою не лише оборони України, а й міжнародної безпеки.
- Раніше президент Зеленський заявив, що Україна змінює підхід до співпраці у сфері оборони, роблячи ставку на довгострокові партнерства замість продажу озброєння.
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