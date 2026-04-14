Доходы РФ от нефти резко выросли после ослабления санкций США: заработала $12,8 млрд за апрель, - The New York Times
В апреле Россия получила не менее 12,8 млрд долларов от нефтяных налогов - вдвое больше, чем в марте. Ежедневные дополнительные доходы превышали 100 млн долларов.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет The New York Times.
11 апреля истекло действие временного санкционного исключения США для российской нефти. Временное исключение, введенное администрацией Дональда Трампа, позволяло продавать нефть, которая уже находилась в море, несмотря на санкции.
Это решение должно было сдержать резкий рост мировых цен на нефть на фоне войны на Ближнем Востоке, где цены превысили $100 за баррель и выросли более чем на 50% с конца февраля.
Впрочем, как отмечает издание, ожидаемого эффекта не произошло, поскольку цены остались высокими, а значительная часть российской нефти и так поставляется в обход санкций через теневой флот.
Что предшествовало?
- Министерство финансов США объявило об исключении ряда физических и юридических лиц из санкционного списка, связанного с Россией.
- Соединенные Штаты выдали 30-дневное разрешение странам на покупку российской нефти и нефтепродуктов, которые находятся под санкциями и сейчас находятся на танкерах в море. Министр финансов Скотт Бессент назвал этот шаг мерой по стабилизации мировых энергетических рынков, встревоженных войной с Ираном.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Короче типичная зрада. Сколько всего было заработано за март и апрель мы точно узнаем в мае.
В каждом конкретном случае продажа осуществляется по индивидуальным ценам, очень часто со скидками. Основные покупатели у кацапур это Индия и Китай, они НЕ будут брать дорого, они получат скидки.
Короче, чтобы рфии реально, а не виртуально заработала много денег высокая цена на нефть должна быть не один месяц как сейчас, а полгода, чтобы цены устаканились и дефицит был большим. А этого не будет.
Но это лишь предположение пока что.
Не учитывающее украинские удары по портам отгрузки.
А что происходит в реальности их не заботит.
https://energyandcleanair.org/march-2026-monthly-analysis-of-russian-fossil-fuel-exports-and-sanctions/ Джерело
У кацапів вса норм, газ-нафту ганяють через них, бабки для вбивства українців мутять