Доходы РФ от нефти резко выросли после ослабления санкций США: заработала $12,8 млрд за апрель, - The New York Times

Доходы РФ от нефти резко выросли после ослабления санкций США

В апреле Россия получила не менее 12,8 млрд долларов от нефтяных налогов - вдвое больше, чем в марте. Ежедневные дополнительные доходы превышали 100 млн долларов.

11 апреля истекло действие временного санкционного исключения США для российской нефти. Временное исключение, введенное администрацией Дональда Трампа, позволяло продавать нефть, которая уже находилась в море, несмотря на санкции.

Это решение должно было сдержать резкий рост мировых цен на нефть на фоне войны на Ближнем Востоке, где цены превысили $100 за баррель и выросли более чем на 50% с конца февраля.

Впрочем, как отмечает издание, ожидаемого эффекта не произошло, поскольку цены остались высокими, а значительная часть российской нефти и так поставляется в обход санкций через теневой флот.

Спасибо штату Аризона за президента мудозвона
14.04.2026 07:20 Ответить
Руда мавпа насрала всім, окрім сворго господаря *****.
14.04.2026 07:35 Ответить
єдине шо у рудого вийшло ,інше все зрада
14.04.2026 07:01 Ответить
сша напали самі? чи Бібі їх вмовив? хто ж таки грає на сторні х..ла? трамп-дурачок, яким вертять як циган сонцем? чи Нетаньяху, який фактично і розпочав цю війну в ірані?
14.04.2026 08:16 Ответить
тобто ти стверджуєш що трамп з мізками. все з тобою ясно.
14.04.2026 13:12 Ответить
14.04.2026 07:01 Ответить
Тампон над усе - сповідь жінок.
14.04.2026 07:04 Ответить
Агент Краснов вже діє відкрито, не маскіруясь, прямо як Штірліц з гармошкою і парашутом за спиною
14.04.2026 07:13 Ответить
з балалайкою
14.04.2026 07:16 Ответить
Трамп друга в біді покине-завжди грошенят підкине.
14.04.2026 07:16 Ответить
І усе це через рудого чуба. Нарцис потужно переміг іран, який він переміг у тому році, а також знищив усю іранську ядерку, яку він знищив у тому році. Ну забув дід, що це було вже, він іноді не пам'ятає що півгодини тому казав. От тільки одне бункерне ***** від цього радісно свої долоньки потирає, і похер на рушникоголових дружанєй з брікс.
14.04.2026 07:18 Ответить
Спасибо штату Аризона за президента мудозвона
14.04.2026 07:20 Ответить
спасибо жителям техаса за президента ***теля детей
14.04.2026 07:34 Ответить
И даже жители Техаса себе избрали ********
14.04.2026 08:53 Ответить
Трамп не з Арізони ,а з Нью Йорка.
14.04.2026 10:07 Ответить
Насправді він з Алабами, жертва інцесту.
14.04.2026 10:32 Ответить
Мені пофіг звідки трамп ,але не важко подивитись в вікапедію де все чітко написано, чия ти жертва.
14.04.2026 10:39 Ответить
ще один фахівец. Хіба важливо де з'явилось це лайно? Важливо які штати за нього голосили.
14.04.2026 10:44 Ответить
Все в топку війни
14.04.2026 07:26 Ответить
Ось як недоумкуватий Трамп підсобив воєного злочинця терориста путіна ,це цинічний брехун і барига для якого жодної моралі немає.
14.04.2026 07:30 Ответить
Все просто...
14.04.2026 09:16 Ответить
яка може бути мораль у афериста, педофіла і агента паРаші
14.04.2026 09:31 Ответить
Руда мавпа насрала всім, окрім сворго господаря *****.
14.04.2026 07:35 Ответить
сша - спонсор терроризма!
14.04.2026 08:27 Ответить
А по-факту так і є...
14.04.2026 08:39 Ответить
смокче пуцину як пилосмокт
14.04.2026 08:35 Ответить
Цікаво скільки коштів з цих доходів перерахували самому Трампу?
14.04.2026 08:49 Ответить
Ну цифру журнашлисты взяли с потолка, это данные сколько могла заработать РФ потенциально, без учета реальной картины. И особенно ударов по портам отгрузки. В марте цена на нефть, то росла, то падала. Зв две недели апреля порты основные работали наполовину.
Короче типичная зрада. Сколько всего было заработано за март и апрель мы точно узнаем в мае.
14.04.2026 10:06 Ответить
Вони продали ту нафту, що була у танкерах, які у морі бовталися. Відвантаження в цей час, практично, не було. Хіба що, Мурманськ і Далекий Схід.
14.04.2026 10:19 Ответить
Нефть проданная с танкеров УЖЕ была продана по факту раньше, она просто не могла дойти до тех, кто ее купил. И продана она была по старым ценам по большей части. Кроме того, как это работает смотрите... бюджет рфии получает деньги в марте за продажи законтрактованные в феврале, в апреле получит за те, что были законтрактованы в марте, а в мае за те, что будут в апреле.
В каждом конкретном случае продажа осуществляется по индивидуальным ценам, очень часто со скидками. Основные покупатели у кацапур это Индия и Китай, они НЕ будут брать дорого, они получат скидки.
Короче, чтобы рфии реально, а не виртуально заработала много денег высокая цена на нефть должна быть не один месяц как сейчас, а полгода, чтобы цены устаканились и дефицит был большим. А этого не будет.
14.04.2026 10:30 Ответить
"нефть проданная с танкеров уже была продана"

14.04.2026 10:34 Ответить
Уточняю. В марте Рфия получила 6.4 млрд налогов с продаж нефти и газа. За весь апрель ЕСЛИ цена будет Высокой и порты будут работать НОРМАЛЬНО получит якобы вдвое больше 12.8 млрд.
Но это лишь предположение пока что.
Не учитывающее украинские удары по портам отгрузки.
14.04.2026 10:18 Ответить
Верно, как и написал ранее журнашлисты просто взяли цифру доходов рфии в марте 6.4 ярда и не долго думая умножили ее на 2. И сказали, вот столько будет за апрель.
А что происходит в реальности их не заботит.
14.04.2026 10:33 Ответить
Не мелі пургу, в аналізі навіть удари по нафтовим терміналам враховані.



https://energyandcleanair.org/march-2026-monthly-analysis-of-russian-fossil-fuel-exports-and-sanctions/ Джерело
14.04.2026 10:39 Ответить
Чому Данія та Швеція не блокують тіньовий флот кацапів який іде з Балтики в світ??
У кацапів вса норм, газ-нафту ганяють через них, бабки для вбивства українців мутять

14.04.2026 11:04 Ответить
їм орбан заважає
14.04.2026 11:43 Ответить
Чому? Бо страшно. Вони користуються принципом - "Не буди лихо, доки воно тихе". Якось так. (
14.04.2026 12:04 Ответить
 
 