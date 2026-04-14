Доходи РФ від нафти різко зросли після послаблення санкцій США: заробила $12,8 млрд за квітень, - The New York Times

У квітні Росія отримала щонайменше $12,8 млрд від нафтових податків — удвічі більше, ніж у березні. Щоденні додаткові доходи перевищували $100 млн.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише The New York Times.

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11 квітня закінчилась дія тимчасового санкційного винятку США для російської нафти. Тимчасовий виняток, запроваджений адміністрацією Дональда Трампа, дозволяв продавати нафту, яка вже перебувала в морі, попри санкції.

Це рішення мало стримати різке зростання світових цін на нафту на тлі війни на Близькому Сході, де ціни перевищили $100 за барель і зросли більш ніж на 50% з кінця лютого.

Втім, як зазначає видання, очікуваного ефекту не сталося, оскільки ціни залишилися високими, а значна частина російської нафти і так постачається в обхід санкцій через тіньовий флот.

Що передувало?

Міністерство фінансів США оголосило про виключення низки фізичних та юридичних осіб із санкційного списку, пов’язаного з Росією.

Сполучені Штати видали 30-денний дозвіл країнам на купівлю російської нафти та нафтопродуктів, які перебувають під санкціями й зараз знаходяться на танкерах в морі. Міністр фінансів Скотт Бессент назвав цей крок заходом для стабілізації світових енергетичних ринків, стривожених війною з Іраном.

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