УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10287 відвідувачів онлайн
Новини Скасування санкцій проти Росії
2 638 38

Доходи РФ від нафти різко зросли після послаблення санкцій США: заробила $12,8 млрд за квітень, - The New York Times

Доходи РФ від нафти різко зросли після послаблення санкцій США

У квітні Росія отримала щонайменше $12,8 млрд від нафтових податків — удвічі більше, ніж у березні. Щоденні додаткові доходи перевищували $100 млн.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише The New York Times.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

11 квітня закінчилась дія тимчасового санкційного винятку США для російської нафти. Тимчасовий виняток, запроваджений адміністрацією Дональда Трампа, дозволяв продавати нафту, яка вже перебувала в морі, попри санкції.

Це рішення мало стримати різке зростання світових цін на нафту на тлі війни на Близькому Сході, де ціни перевищили $100 за барель і зросли більш ніж на 50% з кінця лютого.

Втім, як зазначає видання, очікуваного ефекту не сталося, оскільки ціни залишилися високими, а значна частина російської нафти і так постачається в обхід санкцій через тіньовий флот.

Що передувало?

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Наслідки конфлікту на Близькому Сході: ОПЕК зафіксувала різке падіння видобутку нафти у регіоні

Автор: 

нафта (6689) росія (70901) санкції (13311)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+14
Спасибо штату Аризона за президента мудозвона
показати весь коментар
14.04.2026 07:20 Відповісти
+13
Руда мавпа насрала всім, окрім сворго господаря *****.
показати весь коментар
14.04.2026 07:35 Відповісти
+11
єдине шо у рудого вийшло ,інше все зрада
показати весь коментар
14.04.2026 07:01 Відповісти

Завантаження...

 
 