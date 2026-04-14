Доходи РФ від нафти різко зросли після послаблення санкцій США: заробила $12,8 млрд за квітень, - The New York Times
У квітні Росія отримала щонайменше $12,8 млрд від нафтових податків — удвічі більше, ніж у березні. Щоденні додаткові доходи перевищували $100 млн.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише The New York Times.
11 квітня закінчилась дія тимчасового санкційного винятку США для російської нафти. Тимчасовий виняток, запроваджений адміністрацією Дональда Трампа, дозволяв продавати нафту, яка вже перебувала в морі, попри санкції.
Це рішення мало стримати різке зростання світових цін на нафту на тлі війни на Близькому Сході, де ціни перевищили $100 за барель і зросли більш ніж на 50% з кінця лютого.
Втім, як зазначає видання, очікуваного ефекту не сталося, оскільки ціни залишилися високими, а значна частина російської нафти і так постачається в обхід санкцій через тіньовий флот.
Що передувало?
- Міністерство фінансів США оголосило про виключення низки фізичних та юридичних осіб із санкційного списку, пов’язаного з Росією.
- Сполучені Штати видали 30-денний дозвіл країнам на купівлю російської нафти та нафтопродуктів, які перебувають під санкціями й зараз знаходяться на танкерах в морі. Міністр фінансів Скотт Бессент назвав цей крок заходом для стабілізації світових енергетичних ринків, стривожених війною з Іраном.
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