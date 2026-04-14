РФ атаковала 4 ракетами и 129 дронами. Сбита ракета и 114 БПЛА, - Воздушные силы

В ночь на 14 апреля 2026 года противник нанес удар четырьмя управляемыми авиационными ракетами Х-59/69 из зоны временного оккупации Донецкой области, а также 129 ударными БПЛА типов Shahed, Gerbera, Italmas и беспилотниками других типов, около 90 из которых - "шахеды".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр командования Воздушных сил.

Как отмечается, воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

Как отработала наша ПВО?

По предварительным данным, по состоянию на 08:00, противовоздушной обороной сбита/подавлена управляемая авиационная ракета и 114 вражеских БПЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и дронов других типов на севере, юге и востоке страны.

Последствия

"Зафиксировано попадание 12 ударных БПЛА в 8 локациях, а также падение сбитых (обломки) в 5 локациях.

Информация о трех вражеских ракетах уточняется", - говорится в сообщении.

"Атака продолжается, в воздушном пространстве несколько вражеских БПЛА. Соблюдайте правила безопасности!", - подчеркивают Воздушные силы.