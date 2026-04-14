РФ атакувала 4 ракетами та 129 дронами. Збито ракету та 114 БпЛА, - Повітряні сили

У ніч на 14 квітня 2026 року противник атакував чотирма керованими авіаційними ракетами Х-59/69 із ТОТ Донецької обл., та 129 ударними БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та безпілотниками інших типів, близько 90 із них - "шахеди".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр командування Повітряних сил.

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Як зазначається, повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

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Як відпрацювала наша ППО?

За попередніми даними, станом на 08:00, протиповітряною обороною збито/подавлено керовану авіаційну ракету та 114 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни.

Наслідки

"Зафіксовано влучання 12 ударних БпЛА на 8 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 5 локаціях.

Інформація щодо трьох ворожих ракет уточнюється", - йдеться у повідомленні.

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"Атака триває, в повітряному просторі декілька ворожих БпЛА. Дотримуйтесь правил безпеки!", - наголошують Повітряні сили.