РФ атакувала 4 ракетами та 129 дронами. Збито ракету та 114 БпЛА, - Повітряні сили
У ніч на 14 квітня 2026 року противник атакував чотирма керованими авіаційними ракетами Х-59/69 із ТОТ Донецької обл., та 129 ударними БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та безпілотниками інших типів, близько 90 із них - "шахеди".
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр командування Повітряних сил.
Як зазначається, повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.
Як відпрацювала наша ППО?
За попередніми даними, станом на 08:00, протиповітряною обороною збито/подавлено керовану авіаційну ракету та 114 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни.
Наслідки
"Зафіксовано влучання 12 ударних БпЛА на 8 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 5 локаціях.
Інформація щодо трьох ворожих ракет уточнюється", - йдеться у повідомленні.
"Атака триває, в повітряному просторі декілька ворожих БпЛА. Дотримуйтесь правил безпеки!", - наголошують Повітряні сили.
Будь ласка, зачекайте...
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