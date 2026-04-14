Из-за ударов РФ произошло отключение электроэнергии в 6 областях, - Минэнерго
В результате боевых действий и обстрелов объектов энергетической инфраструктуры часть потребителей в Днепропетровской, Запорожской, Харьковской, Одесской, Николаевской и Херсонской областях временно остаются без электроснабжения.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Минэнерго.
Как отмечается, энергетики работают в усиленном режиме, чтобы как можно быстрее восстановить электроснабжение для всех абонентов. Восстановительные работы ведутся круглосуточно.
Ситуация на ЗАЭС
Минэнерго напоминает, что в результате отключения одной из линий электропередачи Запорожская атомная электростанция лишилась внешнего электроснабжения. Станция перешла на питание от дизель-генераторов. Причины отключения выясняются. Это уже 13-е полное обесточивание станции с начала полномасштабной войны.
Прогноз относительно отключений
"Сегодня применение ограничений не прогнозируется. О любых изменениях в энергоснабжении узнавайте на официальных ресурсах своих облэнерго", - говорится в сообщении.
"Просим потребителей, по возможности, экономно использовать электроэнергию в течение суток. Это помогает снизить нагрузку на систему", - отмечают в Минэнерго.
