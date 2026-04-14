Через удари РФ є знеструмлення у 6 областях, - Міненерго
Внаслідок бойових дій та обстрілів об'єктів енергетичної інфраструктури частина споживачів у Дніпропетровській, Запорізькій, Харківській, Одеській, Миколаївській та Херсонській областях тимчасово залишаються без електропостачання.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Міненерго.
Як зазначається, енергетики працюють у посиленому режимі, щоб якнайшвидше повернути електропостачання для всіх абонентів. Відновлювальні роботи тривають цілодобово.
Ситуація на ЗАЕС
Міненерго нагадує, що внаслідок відключення однієї з ліній електропередачі Запорізька атомна електростанція втратила зовнішнє електропостачання. Станція перейшла на живлення від дизель-генераторів. Причини відключення з’ясовуються. Це вже 13-те повне знеструмлення станції від початку повномасштабної війни.
Прогноз щодо відключень
"Сьогодні застосування обмежень не прогнозується. Про будь-які зміни з енергопостачанням дізнавайтесь на офіційних ресурсах своїх обленерго", - йдеться у повідомленні.
"Просимо споживачів, за можливості, ощадливо використовувати електроенергію протягом усієї доби. Це допомагає знизити навантаження на систему", - наголошують у Міненерго.
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