Через удари РФ є знеструмлення у 6 областях, - Міненерго

Внаслідок бойових дій та обстрілів об'єктів енергетичної інфраструктури частина споживачів у Дніпропетровській, Запорізькій, Харківській, Одеській, Миколаївській та Херсонській областях тимчасово залишаються без електропостачання.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Міненерго.

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Як зазначається, енергетики працюють у посиленому режимі, щоб якнайшвидше повернути електропостачання для всіх абонентів. Відновлювальні роботи тривають цілодобово.

Ситуація на ЗАЕС

Міненерго нагадує, що внаслідок відключення однієї з ліній електропередачі Запорізька атомна електростанція втратила зовнішнє електропостачання. Станція перейшла на живлення від дизель-генераторів. Причини відключення з’ясовуються. Це вже 13-те повне знеструмлення станції від початку повномасштабної війни.

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Прогноз щодо відключень

"Сьогодні застосування обмежень не прогнозується. Про будь-які зміни з енергопостачанням дізнавайтесь на офіційних ресурсах своїх обленерго", - йдеться у повідомленні.

"Просимо споживачів, за можливості, ощадливо використовувати електроенергію протягом усієї доби. Це допомагає знизити навантаження на систему", - наголошують у Міненерго.

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