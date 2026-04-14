Россияне продвинулись в Сумской области. В районе Марьинского продолжаются бои, - Трегубов

Российские войска продвинулись в районе населенного пункта Миропольское. В районе Марьинского продолжаются бои. До Новодмитровки враг не добрался.

Об этом сообщил спикер Группировки Объединенных сил Виктор Трегубов, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Что известно?

"Что касается Миропольского - да, есть продвижение", - отметил он.

В то же время, по словам Трегубова, враг не добрался до Новодмитровки, а в районе Марьиного продолжаются бои.

"В районе Марьиного идут бои, там по сути "серый"", - добавил спикер.

Читайте: Россияне атаковали дроном грузовик в Сумской области: погиб водитель

Что предшествовало?

Ранее аналитики DeepState заявили, чтороссийские войска продвинулись вблизи Миропольского, Марьинского и Новодмитровки.

Читайте: Сутки в Сумской области: погибший и раненый в результате атак БПЛА. ФОТОрепортаж