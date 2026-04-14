Россияне продвинулись в Сумской области. В районе Марьинского продолжаются бои, - Трегубов
Российские войска продвинулись в районе населенного пункта Миропольское. В районе Марьинского продолжаются бои. До Новодмитровки враг не добрался.
Об этом сообщил спикер Группировки Объединенных сил Виктор Трегубов, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
Что известно?
"Что касается Миропольского - да, есть продвижение", - отметил он.
В то же время, по словам Трегубова, враг не добрался до Новодмитровки, а в районе Марьиного продолжаются бои.
"В районе Марьиного идут бои, там по сути "серый"", - добавил спикер.
Что предшествовало?
- Ранее аналитики DeepState заявили, чтороссийские войска продвинулись вблизи Миропольского, Марьинского и Новодмитровки.
Залужного косплеять. А що, ресурси мають, можуть собі дозволити.
І так, для довідки.
Пєрєміріє було з вечора 11 числа по кінець 12-го.
13.04 Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 1 312 140 осіб (+960 за добу), 11 861 танк, 39 915 артсистем, 24 386 ББМ. ІНФОГРАФІКА
12.04 Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 1 311 180 осіб (+1 070 за добу), 11 859 танків, 39 871 артсистема, 24 384 ББМ. ІНФОГРАФІКА
11.04 Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 1 310 110 осіб (+1 440 за добу), 11 851 танк, 39 798 артсистем, 24 381 ББМ. ІНФОГРАФІКА
Якщо "крашанкове ЗЕ-перемир'я", то звідки у русні втрати?
Десь так…