544 7

Россияне продвинулись в Сумской области. В районе Марьинского продолжаются бои, - Трегубов

Бои в Сумской области: в Силах обороны подтвердили продвижение РФ

Российские войска продвинулись в районе населенного пункта Миропольское. В районе Марьинского продолжаются бои. До Новодмитровки враг не добрался.

Об этом сообщил спикер Группировки Объединенных сил Виктор Трегубов, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Что известно?

"Что касается Миропольского - да, есть продвижение", - отметил он.

В то же время, по словам Трегубова, враг не добрался до Новодмитровки, а в районе Марьиного продолжаются бои.

"В районе Марьиного идут бои, там по сути "серый"", - добавил спикер.

Что предшествовало?

Сумская область (4083) Объединенные силы (595) Сумский район (562) Марьино (1) Миропольское (1) Новодмитровка (1)
На скрємному Донбасі у них успіхи не дуже, то вирішили Північчю відволікти.
Залужного косплеять. А що, ресурси мають, можуть собі дозволити.
14.04.2026 11:13 Ответить
Ну як вам крашанкове ЗЕ-перемир'я ще не гикається? Відчуваю що дорого воно обійдеться нам
14.04.2026 11:13 Ответить
А що то за великі "маршали" і "генералісімуси" "спалили" найпідготорвленніші наші бригади на Курщині? Навіщо вони це зробили? Мабуть було краще зайти, вибити шваль і за дві неділі повернутися і сісти в укриття на кордонах в Сумській та Харківській областях?
14.04.2026 11:15 Ответить
І дронами не виходить їх перебити
14.04.2026 11:15 Ответить
Ціла бригада потужників та незламників з Урядового кварталу на чолі з КабМіндічами та єрмаком і бакановим, на під'їзді до Банкової -Інституцької, уже підготували інженерні позиції, щоб зустріти московитів…. Відсіч вони отримають…. Мівіною їх теж забезпечила, група нардепів з моноШоблою і абрахамієм!!
Десь так…
14.04.2026 11:23 Ответить
Якби ще цей речник знав що в зоні бойових дій тут є два села Мар'їне. Одне трохи південніше окупованої Юнаківки а друге -біля кордону як і поряд Проходи і Миропільське.
14.04.2026 11:53 Ответить
 
 