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Новини Бої на Сумщині
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Росіяни просунулися на Сумщині. У районі Мар’їного тривають бої, - Трегубов

Бої на Сумщині: у Силах оборони підтвердили просування РФ

Російські війська просунулися біля населеного пункту Миропільське. У районі Мар'їного тривають бої. До Новодмитрівки ворог не дістався.

Про це повідомив речник Угруповання Об’єднаних сил Віктор Трегубов, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

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Що відомо?

"Щодо Миропільського - так, є просування", - зазначив він.

Водночас, за словами Трегубова, ворог не дістався до Новодмитрівки, а в районі Мар’їного продовжуються бої.

"У районі Мар’їного йдуть бої, там по суті "сіряк", - додав речник.

Читайте: Росіяни атакували дроном вантажівку на Сумщині: загинув водій

Що передувало?

Читайте: Доба на Сумщині: загиблий і поранений внаслідок атак БпЛА. ФОТОрепортаж

Автор: 

Сумська область (4909) Об’єднані сили (590) Сумський район (680) Мар’їне (2) Миропільське (6) Новодмитрівка (3)
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Топ коментарі
+4
А що то за великі "маршали" і "генералісімуси" "спалили" найпідготорвленніші наші бригади на Курщині? Навіщо вони це зробили? Мабуть було краще зайти, вибити шваль і за дві неділі повернутися і сісти в укриття на кордонах в Сумській та Харківській областях?
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14.04.2026 11:15 Відповісти
+4
Ціла бригада потужників та незламників з Урядового кварталу на чолі з КабМіндічами та єрмаком і бакановим, на під'їзді до Банкової -Інституцької, уже підготували інженерні позиції, щоб зустріти московитів…. Відсіч вони отримають…. Мівіною їх теж забезпечила, група нардепів з моноШоблою і абрахамієм!!
Десь так…
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14.04.2026 11:23 Відповісти
+3
Пожинаємо наслідки Курської авантюри. А ще зовсім недавно писали що ворох немає успіху на Сумщині.
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14.04.2026 12:05 Відповісти

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