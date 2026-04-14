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Росіяни просунулися на Сумщині. У районі Мар’їного тривають бої, - Трегубов
Російські війська просунулися біля населеного пункту Миропільське. У районі Мар'їного тривають бої. До Новодмитрівки ворог не дістався.
Про це повідомив речник Угруповання Об’єднаних сил Віктор Трегубов, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
Що відомо?
"Щодо Миропільського - так, є просування", - зазначив він.
Водночас, за словами Трегубова, ворог не дістався до Новодмитрівки, а в районі Мар’їного продовжуються бої.
"У районі Мар’їного йдуть бої, там по суті "сіряк", - додав речник.
Що передувало?
- Раніше аналітики DeepState заявили, що російські війська просунулися поблизу Миропільського, Мар'їного та Новодмитрівки.
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