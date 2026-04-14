ЗАЭС полтора часа находилась в блэкауте: питание восстановлено, - "Энергоатом"

14 апреля со стороны временно оккупированной Запорожской АЭС было прекращено получение внешнего питания для обеспечения собственных нужд станции из украинской энергосети.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр "Энергоатома".

Электроснабжение восстановлено

Как отмечается, в результате некомпетентных действий захватчиков на временно оккупированной территории ЗАЭС оказалась в блэкауте. На станции автоматически запустились 19 резервных дизель-генераторов.

Через полтора часа внешнее электропитание ЗАЭС было восстановлено", - говорится в сообщении.

Угрозы безопасности

"Работа крупнейшего атомного объекта Европы под управлением российских захватчиков систематически представляет угрозу для всего европейского региона. С начала оккупации станция уже пережила 13 блэкаутов и неоднократно оказывалась в условиях критического ограничения внешнего питания", - отмечают в"Энергоатоме".

В настоящее время ЗАЭС получает электроэнергию через линию электропередачи 330 кВ "Феросплавная-1". Основная линия - 750 кВ "Днепровская" - остается отключенной с 24 марта.

"Атомная станция должна как можно скорее вернуться под контроль Украины и ее легитимного оператора – "Энергоатома". Только так можно предотвратить развитие самого страшного сценария для всего европейского континента", – подчеркивают в "Энергоатоме".

Что предшествовало?

Ранее сообщалось, что оккупированная РФ Запорожская атомная электростанция утром 14 апреля 2026 года осталась без какого-либо внешнего источника питания.