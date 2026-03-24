ЗАЭС лишилась ключевой линии электропередачи и осталась на резервном питании, – МАГАТЭ

Оккупированная российскими войсками Запорожская атомная электростанция вновь оказалась в критической ситуации - она потеряла связь с одной из двух линий электропередачи и осталась зависимой только от резервного питания.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает МАГАТЭ.

Речь идет об отключении линии 750 кВ "Днепровская", в результате чего станция в настоящее время получает электроэнергию только через резервную линию 330 кВ "Феросплавная-1", которую восстановили менее трех недель назад.

Ситуация снова обостряется

В МАГАТЭ подчеркнули, что такая ситуация крайне опасна, ведь Запорожская АЭС фактически остается на единственном источнике внешнего питания.

Генеральный директор агентства Рафаэль Гросси уже начал переговоры с обеими сторонами об установлении локального режима прекращения огня для проведения ремонтных работ и восстановления поврежденной инфраструктуры.

Линии повреждаются из-за боевых действий

Ранее резервную линию "Феросплавная-1" удалось вернуть в строй после 23 дней простоя. По оценкам МАГАТЭ, ее повреждение могло быть связано с боевыми действиями вблизи Запорожской теплоэлектростанции.

Для проведения ремонта тогда также пришлось согласовывать временное прекращение огня.

Украина по-прежнему обеспечивает станцию электроэнергией

Несмотря на оккупацию, Украина продолжает поставлять электроэнергию для обеспечения собственных нужд ЗАЭС. По словам представителей "Энергоатома", станция ежечасно потребляет около 40-50 МВт.

В то же время потери от простоя станции уже колоссальны: недопроизводство электроэнергии достигло более 155 млн МВт·ч, а недополученная прибыль – почти 599 млрд гривен.

Текущая ситуация в очередной раз демонстрирует, что ЗАЭС находится в уязвимом состоянии из-за боевых действий и нестабильности энергетической инфраструктуры.

Любое дальнейшее повреждение может привести к полной потере внешнего питания – одного из ключевых факторов ядерной безопасности.

