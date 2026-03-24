ЗАЕС втратила ключову лінію електропередачі та залишилась на резервному живленні, – МАГАТЕ
Окупована російськими військами Запорізька атомна електростанція знову опинилася у критичній ситуації – вона втратила зв’язок з однією з двох ліній електропередачі та залишилася залежною лише від резервного живлення.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє МАГАТЕ.
Йдеться про відключення лінії 750 кВ "Дніпровська", унаслідок чого станція наразі отримує електроенергію лише через резервну лінію 330 кВ "Феросплавна-1", яку відновили менш ніж три тижні тому.
Ситуація знову загострюється
У МАГАТЕ наголосили, що така ситуація є вкрай небезпечною, адже Запорізька АЕС фактично залишається на єдиному джерелі зовнішнього живлення.
Генеральний директор агентства Рафаель Гроссі вже розпочав переговори з обома сторонами щодо встановлення локального режиму припинення вогню для проведення ремонтних робіт і відновлення пошкодженої інфраструктури.
Лінії пошкоджуються через бойові дії
Раніше резервну лінію "Феросплавна-1" вдалося повернути в роботу після 23 днів простою. За оцінками МАГАТЕ, її пошкодження могло бути пов’язане з бойовими діями поблизу Запорізької теплоелектростанції.
Для проведення ремонту тоді також довелося погоджувати тимчасове припинення вогню.
Україна досі забезпечує станцію електроенергією
Попри окупацію, Україна продовжує постачати електроенергію для забезпечення власних потреб ЗАЕС. За словами представників "Енергоатому", станція щогодини споживає близько 40–50 МВт.
Водночас втрати від простою станції вже колосальні: недовиробництво електроенергії сягнуло понад 155 млн МВт·год, а недоотриманий прибуток – майже 599 млрд гривень.
Поточна ситуація вкотре демонструє, що ЗАЕС перебуває у вразливому стані через бойові дії та нестабільність енергетичної інфраструктури.
Будь-яке подальше пошкодження може призвести до повної втрати зовнішнього живлення – одного з ключових факторів ядерної безпеки.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль