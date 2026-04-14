ЗАЕС півтори години перебувала в блекауті: живлення відновлено, - "Енергоатом"

14 квітня з боку тимчасово окупованої Запорізької АЕС було припинено отримання зовнішнього живлення для забезпечення власних потреб станції з української енергомережі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр "Енергоатому".

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Електроживлення відновлено

Як зазначається, унаслідок недолугих дій загарбників на тимчасово окупованій території ЗАЕС опинилася в блекауті. На станції автоматично запустилися 19 резервних дизель-генераторів.

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За півтори години зовнішнє електроживлення ЗАЕС було відновлено", - йдеться у повідомленні.

Загрози для безпеки

"Робота найбільшого атомного обʼєкту Європи під управлінням російських загарбників систематично становить загрозу для всього європейського регіону. Від початку окупації станція вже пережила 13 блекаутів та неодноразово опинялася в умовах критичного обмеження зовнішнього живлення", - наголошують у "Енергоатомі".

Наразі ЗАЕС отримує електроенергію через лінію електропередачі 330 кВ "Феросплавна‑1". Основна лінія - 750 кВ "Дніпровська" - залишається від'єднаною з 24 березня.

"Атомна станція повинна якнайшвидше повернутися під контроль України та її легітимного оператора – Енергоатома. Лише так можна запобігти розвитку найстрашнішого сценарію для всього європейського континенту", - наголошують у "Енергоатомі".

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Що передувало?

Раніше повідомлялося, що окупована РФ Запорізька атомна електростанція вранці 14 квітня 2026 року залишилась без жодного зовнішнього джерела живлення.