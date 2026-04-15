Цены на нефть начали снижаться после заявления Трампа о скором завершении войны в Иране, - Reuters

Мировые цены на нефть снизились на фоне ожиданий возобновления переговоров Ирана с США и Израилем по урегулированию конфликта, приведшего к блокированию Ормузского пролива.

Динамика цен

По данным издания, фьючерсы на нефть марки Brent закрепились на отметке 94,79 доллара за баррель, снизившись на 4,57 доллара (4,6%) по сравнению с предыдущим днем. В то же время американская нефть West Texas Intermediate завершила торги на уровне 91,20 доллара, что на 7,80 доллара (7,87%) меньше.

При этом на предыдущей сессии оба эталонных сорта демонстрировали рост: Brent подорожал более чем на 4%, а WTI - почти на 3% после начала блокады иранских портов американскими военными.

"Похоже, на рынке есть надежда на лучший результат. Это означает, что рынок заранее учел многие изменения, которые мы уже видели", - сказал Джон Килдафф, партнер Again Capital.

По словам аналитиков, цены на Brent более чувствительны к глобальным перебоям в поставках, чем цены на WTI.

"Восстановление потоков через Ормузский пролив остается важнейшей переменной в снижении давления на поставки энергоносителей, цены и мировую экономику", - говорится в сообщении МЭА.

Что предшествовало?

Как сообщалось, СМИ накануне написали, что Трамп сообщил о завершении войны в Иране.

От впевнений я що руде чмо просто грає на біржі...
15.04.2026 07:26 Ответить
З ранку війну об'явив,ввечері вже закінчив.Урожай на біржі зібрав.І так до наступної неділі.
15.04.2026 07:35 Ответить
Зараз банда маралагська шекелів зніме на біржі до вечора знову вгору піде.
15.04.2026 07:41 Ответить
А пам'ятаєте , як цей старий педофіл розкачав свій кріпто токен TRUMP до 80 $ і потім обвалив його в дванадцять разів , і ще більше потім до двох доларів..
15.04.2026 07:48 Ответить
Щоб людині зробити добре, треба спочатку зробити погано, а потім повернути, як було.
15.04.2026 08:00 Ответить
типова схема ********* маркетингу
15.04.2026 08:07 Ответить
Жучки Трампа на біржі скуповують нафтові фьючерсі.
Ввечорі він війну продовжить, ціна піде у гору і його жучки продадуть нафтові фьючерси.
15.04.2026 08:09 Ответить
Отакий із Штатів тепер союзник, тріпло і маразматик
15.04.2026 08:16 Ответить
Вони вже не союзник самі собі, просто зборище жадібних невдах які дірвались до влади і тільки думають про власні вигоди
15.04.2026 08:41 Ответить
Перекладаємо: пропозиція нафти настільки велика на світовому ринку, що нафтові спекулянти не здатні втримати ціни за барель вище $100 навіть попри очевидний провал перемовин з Іраном.
15.04.2026 08:18 Ответить
 
 