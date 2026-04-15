Цены на нефть начали снижаться после заявления Трампа о скором завершении войны в Иране, - Reuters
Мировые цены на нефть снизились на фоне ожиданий возобновления переговоров Ирана с США и Израилем по урегулированию конфликта, приведшего к блокированию Ормузского пролива.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters.
Динамика цен
По данным издания, фьючерсы на нефть марки Brent закрепились на отметке 94,79 доллара за баррель, снизившись на 4,57 доллара (4,6%) по сравнению с предыдущим днем. В то же время американская нефть West Texas Intermediate завершила торги на уровне 91,20 доллара, что на 7,80 доллара (7,87%) меньше.
При этом на предыдущей сессии оба эталонных сорта демонстрировали рост: Brent подорожал более чем на 4%, а WTI - почти на 3% после начала блокады иранских портов американскими военными.
"Похоже, на рынке есть надежда на лучший результат. Это означает, что рынок заранее учел многие изменения, которые мы уже видели", - сказал Джон Килдафф, партнер Again Capital.
По словам аналитиков, цены на Brent более чувствительны к глобальным перебоям в поставках, чем цены на WTI.
"Восстановление потоков через Ормузский пролив остается важнейшей переменной в снижении давления на поставки энергоносителей, цены и мировую экономику", - говорится в сообщении МЭА.
Что предшествовало?
Как сообщалось, СМИ накануне написали, что Трамп сообщил о завершении войны в Иране.
Ввечорі він війну продовжить, ціна піде у гору і його жучки продадуть нафтові фьючерси.