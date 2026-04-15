Ціни на нафту почали знижуватись після заяви Трампа про близьке завершення війни в Ірані, - Reuters

Світові ціни на нафту знизилися на тлі очікувань відновлення переговорів Ірану зі США та Ізраїлем щодо врегулювання конфлікту, який призвів до блокування Ормузької протоки.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Динаміка цін

За даними видання , ф’ючерси на нафту марки Brent закріпилися на позначці 94,79 долара за барель, знизившись на 4,57 долара (4,6%) порівняно з попереднім днем. Водночас американська нафта West Texas Intermediate завершила торги на рівні 91,20 долара, що на 7,80 долара (7,87%) менше.

Водночас на попередній сесії обидва еталонні сорти демонстрували зростання: Brent подорожчав більш ніж на 4%, а WTI - майже на 3% після початку блокади іранських портів американськими військовими.

Також читайте: Голова Євроради розкритикував дії США та морську блокаду Ірану

"Здається, на ринку є надія на кращий результат. Це означає, що ринок раніше врахував багато змін, які ми вже бачили", - сказав Джон Кілдафф, партнер Again Capital.

За словами аналітиків, ціни на Brent більш чутливі до глобальних перебоїв у постачанні, ніж ціни на WTI.

"Відновлення потоків через Ормузьку протоку залишається найважливішою змінною у зменшенні тиску на постачання енергоносіїв, ціни та світову економіку", - йдеться в повідомленні МЕА.

Читайте: Трамп допустив переговори США з Іраном у Пакистані найближчими днями

Що передувало?

Як повідомлялося, ЗМІ напередодні написали, що Трамп повідомив про завершення війни в Ірані.