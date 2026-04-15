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Новини Операція США проти Ірану
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Ціни на нафту почали знижуватись після заяви Трампа про близьке завершення війни в Ірані, - Reuters

нафта

Світові ціни на нафту знизилися на тлі очікувань відновлення переговорів Ірану зі США та Ізраїлем щодо врегулювання конфлікту, який призвів до блокування Ормузької протоки.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters.

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Динаміка цін

За даними видання , ф’ючерси на нафту марки Brent закріпилися на позначці 94,79 долара за барель, знизившись на 4,57 долара (4,6%) порівняно з попереднім днем. Водночас американська нафта West Texas Intermediate завершила торги на рівні 91,20 долара, що на 7,80 долара (7,87%) менше.

Водночас на попередній сесії обидва еталонні сорти демонстрували зростання: Brent подорожчав більш ніж на 4%, а WTI - майже на 3% після початку блокади іранських портів американськими військовими.

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"Здається, на ринку є надія на кращий результат. Це означає, що ринок раніше врахував багато змін, які ми вже бачили", - сказав Джон Кілдафф, партнер Again Capital.

За словами аналітиків, ціни на Brent більш чутливі до глобальних перебоїв у постачанні, ніж ціни на WTI.

"Відновлення потоків через Ормузьку протоку залишається найважливішою змінною у зменшенні тиску на постачання енергоносіїв, ціни та світову економіку", - йдеться в повідомленні МЕА.

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Що передувало?

Як повідомлялося, ЗМІ напередодні написали, що Трамп повідомив про завершення війни в Ірані.

Автор: 

Іран (3614) нафта (6690) паливо (993) Ормузька протока (264)
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Топ коментарі
+5
От впевнений я що руде чмо просто грає на біржі...
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15.04.2026 07:26 Відповісти
+3
З ранку війну об'явив,ввечері вже закінчив.Урожай на біржі зібрав.І так до наступної неділі.
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15.04.2026 07:35 Відповісти
+1
Щоб людині зробити добре, треба спочатку зробити погано, а потім повернути, як було.
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15.04.2026 08:00 Відповісти

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