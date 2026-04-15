Зеленский и украинцы получат премию "Четыре свободы" в Нидерландах

Президент Украины Владимир Зеленский и украинский народ получат международную премию "Четыре свободы".

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает официальный сайт премии.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Когда и где вручат награду

Церемония награждения состоится 16 апреля в городе Мидделбург в Нидерландах.

Премию присуждает Фонд Рузвельта.

За что отметили Украину

В фонде отметили, что с начала полномасштабного вторжения России в 2022 году Украина демонстрирует стойкость в борьбе за свободу и независимость.

Награда является знаком поддержки украинского народа и президента.

Оценка международного сообщества

В Фонде Рузвельта подчеркнули, что премия отражает уважение к мужеству, настойчивости и стойкости украинцев, которые продолжают борьбу за справедливость и демократию.

Премия "Четыре свободы" (Four Freedoms Award) вручается за приверженность принципам, сформулированным президентом США Франклином Рузвельтом.

Она отмечает вклад в развитие свободы слова, свободы вероисповедания, свободы от страха и свободы от нужды.

