РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11607 посетителей онлайн
Новости
530 17

Зеленский и украинцы получат премию "Четыре свободы" в Нидерландах

Президент Украины Владимир Зеленский и украинский народ получат международную премию "Четыре свободы".

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает официальный сайт премии.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Когда и где вручат награду

Церемония награждения состоится 16 апреля в городе Мидделбург в Нидерландах.

Премию присуждает Фонд Рузвельта.

За что отметили Украину

В фонде отметили, что с начала полномасштабного вторжения России в 2022 году Украина демонстрирует стойкость в борьбе за свободу и независимость.

Награда является знаком поддержки украинского народа и президента.

Оценка международного сообщества

В Фонде Рузвельта подчеркнули, что премия отражает уважение к мужеству, настойчивости и стойкости украинцев, которые продолжают борьбу за справедливость и демократию.

Премия "Четыре свободы" (Four Freedoms Award) вручается за приверженность принципам, сформулированным президентом США Франклином Рузвельтом.

Она отмечает вклад в развитие свободы слова, свободы вероисповедания, свободы от страха и свободы от нужды.

Автор: 

демократия (485) Зеленский Владимир (23944) Нидерланды (1676) премия (485) Свобода (2654)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+10
За чотири рази ігнорування повістки?
показать весь комментарий
15.04.2026 16:35 Ответить
+8
шо значить "і українці отримають"? Отримає тіки Зєля. До українців скоріш за все гроші не дійдуть...
показать весь комментарий
15.04.2026 16:35 Ответить
+8
Как задолбал этот комивояжер..
показать весь комментарий
15.04.2026 16:38 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
показать весь комментарий
15.04.2026 16:35 Ответить
показать весь комментарий
15.04.2026 16:35 Ответить
показать весь комментарий
15.04.2026 16:38 Ответить
Тепер і фонд Рузвельта отримає "звіздюль" від рашистського при3,14здента США "ТРОМБА- КРАСНОВА" за те.що не нагородили мадяра орбана.або бульбенфюрера луку...
показать весь комментарий
15.04.2026 16:41 Ответить
Чотири ухилянтські медалі?
показать весь комментарий
15.04.2026 16:47 Ответить
Стійкість демонструє український народ і виборов собі премію ''Чотири свободи''. А Голобородько має почесне звання - чотирижди ухилянт.
показать весь комментарий
15.04.2026 16:47 Ответить
А як нарід України отримає свою частку - через "тисячу Зе" чи на картку через "Дію"?
показать весь комментарий
15.04.2026 16:58 Ответить
Ото по дорослому. Уявляю, як радіє житель України цій премії, якого луплять двадцять ТЦКашників))
показать весь комментарий
15.04.2026 17:01 Ответить
Яке відношення має Зеленський до українців? Він трохи іншої національності й для тієї національності робить усе можливе, а до українців у нього ставлення як до худоби.
показать весь комментарий
15.04.2026 17:01 Ответить
як в казці! про царя - "зєлі прибиль, українцям - честь!"
показать весь комментарий
15.04.2026 17:06 Ответить
Аж чотири свободи? Та нам би хоч одну мати.
показать весь комментарий
15.04.2026 17:07 Ответить
А они в курсе шо этот потужный четирежды ухилянт?
показать весь комментарий
15.04.2026 17:10 Ответить
За стирання вермахту вс рф. Західні ельфи вміють облизувати потрібних вождів.

показать весь комментарий
15.04.2026 17:11 Ответить
Фінансова частина: У відкритих джерелах не вказується фіксована грошова сума.
показать весь комментарий
15.04.2026 17:14 Ответить
«Мы пахали... я и трактор»
показать весь комментарий
15.04.2026 17:16 Ответить
 
 