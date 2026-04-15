Зеленский и украинцы получат премию "Четыре свободы" в Нидерландах
Президент Украины Владимир Зеленский и украинский народ получат международную премию "Четыре свободы".
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает официальный сайт премии.
Когда и где вручат награду
Церемония награждения состоится 16 апреля в городе Мидделбург в Нидерландах.
Премию присуждает Фонд Рузвельта.
За что отметили Украину
В фонде отметили, что с начала полномасштабного вторжения России в 2022 году Украина демонстрирует стойкость в борьбе за свободу и независимость.
Награда является знаком поддержки украинского народа и президента.
Оценка международного сообщества
В Фонде Рузвельта подчеркнули, что премия отражает уважение к мужеству, настойчивости и стойкости украинцев, которые продолжают борьбу за справедливость и демократию.
Премия "Четыре свободы" (Four Freedoms Award) вручается за приверженность принципам, сформулированным президентом США Франклином Рузвельтом.
Она отмечает вклад в развитие свободы слова, свободы вероисповедания, свободы от страха и свободы от нужды.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
