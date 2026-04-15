Зеленський і українці отримають премію "Чотири свободи" в Нідерландах

Президент України Володимир Зеленський та український народ отримають міжнародну премію "Чотири свободи".

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це інформує офіційний сайт премії.

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Коли і де вручать нагороду

Церемонія нагородження відбудеться 16 квітня у місті Мідделбург у Нідерландах.

Премію присуджує Фонд Рузвельта.

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За що відзначили Україну

У фонді зазначили, що з початку повномасштабного вторгнення Росії у 2022 році Україна демонструє стійкість у боротьбі за свободу та незалежність.

Нагорода є знаком підтримки українського народу та президента.

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Оцінка міжнародної спільноти

У Фонді Рузвельта підкреслили, що премія відображає повагу до мужності, наполегливості та стійкості українців, які продовжують боротьбу за справедливість і демократію.

Премія "Чотири свободи" (Four Freedoms Award) вручається за відданість принципам, сформульованим президентом США Франкліном Рузвельтом.

Вона відзначає внесок у розвиток свободи слова, свободи віросповідання, свободи від страху та свободи від нужди.

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