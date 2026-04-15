Массированный удар 15 апреля: сбиты ракеты Х-101 и сотни дронов, – Воздушные силы. ИНФОГРАФИКА

15 апреля российские войска нанесли комбинированный массированный удар по территории Украины с применением ракет наземного и воздушного базирования, а также ударных беспилотников.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сводке Воздушных сил.

В период с 09:00 до 22:00 радиотехнические войска обнаружили и сопровождали 382 воздушные цели.

Состав воздушной атаки

В состав воздушного нападения вошли:

20 крылатых ракет Х-101 (из акватории Каспийского моря)

1 крылатая ракета "Искандер-К" (из Ростовской области РФ)

361 беспилотник различных типов, среди которых: Shahed "Гербера" "Италмас" другие типы БПЛА



Пуски дронов осуществлялись с направлений:

Шаталово

Брянск

Курск

Орел

Миллерово

Приморско-Ахтарск

Гвардейское (временно оккупированный Крым)

Около 200 из зафиксированных беспилотников составляли именно ударные дроны типа Shahed.

Работа ПВО и последствия удара

Воздушное нападение отражали:

авиация

зенитные ракетные войска

подразделения РЭБ

беспилотные системы

мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным на 22:00, уничтожено или подавлено 369 воздушных целей:

19 крылатых ракет Х-101

1 крылатая ракета "Искандер-К"

349 беспилотников различных типов

В то же время зафиксировано:

попадание 1 ракеты

попадание 12 ударных БПЛА в 6 локациях

падение обломков сбитых целей на 12 локациях

Ранее мы сообщали, что 15 апреля российские войска нанесли удар по Нежинскому району Черниговской области, вследствие чего был поврежден энергообъект.

