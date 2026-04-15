Массированный удар 15 апреля: сбиты ракеты Х-101 и сотни дронов, – Воздушные силы. ИНФОГРАФИКА
15 апреля российские войска нанесли комбинированный массированный удар по территории Украины с применением ракет наземного и воздушного базирования, а также ударных беспилотников.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сводке Воздушных сил.
В период с 09:00 до 22:00 радиотехнические войска обнаружили и сопровождали 382 воздушные цели.
Состав воздушной атаки
В состав воздушного нападения вошли:
-
20 крылатых ракет Х-101 (из акватории Каспийского моря)
-
1 крылатая ракета "Искандер-К" (из Ростовской области РФ)
-
361 беспилотник различных типов, среди которых:
-
Shahed
-
"Гербера"
-
"Италмас"
-
другие типы БПЛА
-
Пуски дронов осуществлялись с направлений:
-
Шаталово
-
Брянск
-
Курск
-
Орел
-
Миллерово
-
Приморско-Ахтарск
-
Гвардейское (временно оккупированный Крым)
Около 200 из зафиксированных беспилотников составляли именно ударные дроны типа Shahed.
Работа ПВО и последствия удара
Воздушное нападение отражали:
-
авиация
-
зенитные ракетные войска
-
подразделения РЭБ
-
беспилотные системы
-
мобильные огневые группы Сил обороны Украины.
По предварительным данным на 22:00, уничтожено или подавлено 369 воздушных целей:
-
19 крылатых ракет Х-101
-
1 крылатая ракета "Искандер-К"
-
349 беспилотников различных типов
В то же время зафиксировано:
-
попадание 1 ракеты
-
попадание 12 ударных БПЛА в 6 локациях
-
падение обломков сбитых целей на 12 локациях
Ранее мы сообщали, что 15 апреля российские войска нанесли удар по Нежинскому району Черниговской области, вследствие чего был поврежден энергообъект.
