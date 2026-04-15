Масований удар 15 квітня: збито ракети Х-101 і сотні дронів, - Повітряні сили. ІНФОГРАФІКА
Російські війська 15 квітня здійснили комбінований масований удар по території України із застосуванням ракет наземного та повітряного базування, а також ударних безпілотників.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у зведенні Повітряних Сил.
Протягом періоду з 09:00 до 22:00 радіотехнічні війська виявили та супроводили 382 повітряні цілі.
Склад повітряної атаки
До складу повітряного нападу увійшли:
-
20 крилатих ракет Х-101 (з акваторії Каспійського моря)
-
1 крилата ракета "Іскандер-К" (із Ростовської області РФ)
-
361 безпілотник різних типів, серед яких:
-
Shahed
-
"Гербера"
-
"Італмас"
-
інші типи БпЛА
-
Пуски дронів здійснювалися з напрямків:
-
Шаталово
-
Брянськ
-
Курськ
-
Орел
-
Міллєрово
-
Приморсько-Ахтарськ
-
Гвардійське (тимчасово окупований Крим)
Близько 200 із зафіксованих безпілотників становили саме ударні дрони типу Shahed.
Робота ППО та наслідки удару
Повітряний напад відбивали:
-
авіація
-
зенітні ракетні війська
-
підрозділи РЕБ
-
безпілотні системи
-
мобільні вогневі групи Сил оборони України
За попередніми даними станом на 22:00, знищено або подавлено 369 повітряних цілей:
-
19 крилатих ракет Х-101
-
1 крилата ракета "Іскандер-К"
-
349 безпілотників різних типів
Водночас зафіксовано:
-
влучання 1 ракети
-
влучання 12 ударних БпЛА на 6 локаціях
-
падіння уламків збитих цілей на 12 локаціях
Раніше ми повідомляли, що 15 квітня, російські війська завдали удару по Ніжинському району Чернігівської області, унаслідок чого пошкоджено енергооб'єкт.
Будь ласка, зачекайте...
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