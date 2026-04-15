Масований удар 15 квітня: збито ракети Х-101 і сотні дронів, - Повітряні сили. ІНФОГРАФІКА

Російські війська 15 квітня здійснили комбінований масований удар по території України із застосуванням ракет наземного та повітряного базування, а також ударних безпілотників.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у зведенні Повітряних Сил.

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Протягом періоду з 09:00 до 22:00 радіотехнічні війська виявили та супроводили 382 повітряні цілі.

Склад повітряної атаки

До складу повітряного нападу увійшли:

20 крилатих ракет Х-101 (з акваторії Каспійського моря)

1 крилата ракета "Іскандер-К" (із Ростовської області РФ)

361 безпілотник різних типів, серед яких: Shahed "Гербера" "Італмас" інші типи БпЛА



Пуски дронів здійснювалися з напрямків:

Шаталово

Брянськ

Курськ

Орел

Міллєрово

Приморсько-Ахтарськ

Гвардійське (тимчасово окупований Крим)

Близько 200 із зафіксованих безпілотників становили саме ударні дрони типу Shahed.

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Робота ППО та наслідки удару

Повітряний напад відбивали:

авіація

зенітні ракетні війська

підрозділи РЕБ

безпілотні системи

мобільні вогневі групи Сил оборони України

За попередніми даними станом на 22:00, знищено або подавлено 369 повітряних цілей:

19 крилатих ракет Х-101

1 крилата ракета "Іскандер-К"

349 безпілотників різних типів

Водночас зафіксовано:

влучання 1 ракети

влучання 12 ударних БпЛА на 6 локаціях

падіння уламків збитих цілей на 12 локаціях

Раніше ми повідомляли, що 15 квітня, російські війська завдали удару по Ніжинському району Чернігівської області, унаслідок чого пошкоджено енергооб'єкт.

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