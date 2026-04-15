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Новини Атака безпілотників Масований комбінований удар
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Масований удар 15 квітня: збито ракети Х-101 і сотні дронів, - Повітряні сили. ІНФОГРАФІКА

Атака на Україну 15 квітня

Російські війська 15 квітня здійснили комбінований масований удар по території України із застосуванням ракет наземного та повітряного базування, а також ударних безпілотників.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у зведенні Повітряних Сил.

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Протягом періоду з 09:00 до 22:00 радіотехнічні війська виявили та супроводили 382 повітряні цілі.

Склад повітряної атаки

До складу повітряного нападу увійшли:

  • 20 крилатих ракет Х-101 (з акваторії Каспійського моря)

  • 1 крилата ракета "Іскандер-К" (із Ростовської області РФ)

  • 361 безпілотник різних типів, серед яких:

    • Shahed

    • "Гербера"

    • "Італмас"

    • інші типи БпЛА

Пуски дронів здійснювалися з напрямків:

  • Шаталово

  • Брянськ

  • Курськ

  • Орел

  • Міллєрово

  • Приморсько-Ахтарськ

  • Гвардійське (тимчасово окупований Крим)

Близько 200 із зафіксованих безпілотників становили саме ударні дрони типу Shahed.

Читайте: Росія атакувала Дніпро: троє людей постраждали. ФОТОрепортаж

Робота ППО та наслідки удару

Повітряний напад відбивали:

  • авіація

  • зенітні ракетні війська

  • підрозділи РЕБ

  • безпілотні системи

  • мобільні вогневі групи Сил оборони України

За попередніми даними станом на 22:00, знищено або подавлено 369 повітряних цілей:

  • 19 крилатих ракет Х-101

  • 1 крилата ракета "Іскандер-К"

  • 349 безпілотників різних типів

Водночас зафіксовано:

  • влучання 1 ракети

  • влучання 12 ударних БпЛА на 6 локаціях

  • падіння уламків збитих цілей на 12 локаціях

Атака на Україну 15 квітня

Раніше ми повідомляли, що 15 квітня, російські війська завдали удару по Ніжинському району Чернігівської області, унаслідок чого пошкоджено енергооб'єкт.

Також читайте: Росія ввечері атакує Україну дронами і ракетами, – Повітряні сили (оновлено)

Автор: 

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