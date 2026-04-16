Спецтрибунал против РФ: Франция стала 18-й страной-участницей соглашения, - Сибига
Франция официально подтвердила участие в инициативе по созданию Специального трибунала относительно преступлениий агрессии России против Украины. Всего к соглашению уже присоединились 18 стран.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этомсообщил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига в соцсети X.
Глава МИД поблагодарил Францию за ее решение присоединиться к соглашению о спецтрибунале по российской агрессии.
Сибига сообщил, что голосование состоится в мае во время заседания Комитета министров Совета Европы в Кишиневе. Министр призвал другие страны также присоединиться к процессу создания Спецтрибунала.
"Мы призываем все государства, как в составе Совета Европы, так и за его пределами, принять участие в этом историческом процессе. Впервые со времен Нюрнбергского процесса мы работаем над тем, чтобы привлечь к ответственности за преступление агрессии, и этот процесс будет иметь глубокое значение для всего международного сообщества", - написал глава МИД.
Что известно о Спецтрибунале?
Специальный трибунал по преступлению агрессии России против Украины – это инициатива по созданию международного судебного органа, который должен привлечь к ответственности высшее политическое и военное руководство РФ за само решение развязать войну против Украины.
Инициативу активно продвигают:
- Украина;
- страны ЕС;
- Великобритания;
- Канада;
- другие демократические государства.
Некоторые страны уже заявили о намерении присоединиться к будущему соглашению.
Создание трибунала позволит:
- официально установить факт преступления агрессии;
- выдать ордера на арест российского руководства;
- закрепить юридическую ответственность за начало войны;
- создать прецедент для международного права.
Зібратися щоб потриндіти про цінності, висловити обурення діями агресора, підписати кілька нікчемних папірців - так бо безпечно і ні до чого не зобов"язує .