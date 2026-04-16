Спецтрибунал против РФ: Франция стала 18-й страной-участницей соглашения, - Сибига

Франция официально подтвердила участие в инициативе по созданию Специального трибунала относительно преступлениий агрессии России против Украины. Всего к соглашению уже присоединились 18 стран.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этомсообщил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига в соцсети X.

Глава МИД поблагодарил Францию за ее решение присоединиться к соглашению о спецтрибунале по российской агрессии.

Сибига сообщил, что голосование состоится в мае во время заседания Комитета министров Совета Европы в Кишиневе. Министр призвал другие страны также присоединиться к процессу создания Спецтрибунала.

"Мы призываем все государства, как в составе Совета Европы, так и за его пределами, принять участие в этом историческом процессе. Впервые со времен Нюрнбергского процесса мы работаем над тем, чтобы привлечь к ответственности за преступление агрессии, и этот процесс будет иметь глубокое значение для всего международного сообщества", - написал глава МИД.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Зеленский обсудил с парламентом Норвегии спецтрибунал по преступлениям РФ

Что известно о Спецтрибунале?

Специальный трибунал по преступлению агрессии России против Украины – это инициатива по созданию международного судебного органа, который должен привлечь к ответственности высшее политическое и военное руководство РФ за само решение развязать войну против Украины.

Инициативу активно продвигают:

Украина;

страны ЕС;

Великобритания;

Канада;

другие демократические государства.

Некоторые страны уже заявили о намерении присоединиться к будущему соглашению.

Создание трибунала позволит:

официально установить факт преступления агрессии;

выдать ордера на арест российского руководства;

закрепить юридическую ответственность за начало войны;

создать прецедент для международного права.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Исландия и Польша поддержали создание трибунала в отношении РФ