Спецтрибунал проти РФ: Франція стала 18-ю країною-учасницею угоди, - Сибіга

Франція офіційно підтвердила участь в ініціативі зі створення Спеціального трибуналу щодо злочину агресії Росії проти України. Загалом до угоди вже приєдналися 18 країн.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга у соцмережі X.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Глава МЗС подякував Франції за її рішення долучитися до угоди про спецтрибунал щодо російської агресії.

Сибіга повідомив, що голосування відбудеться у травні під час засідання Комітету міністрів Ради Європи у Кишиневі. Міністр закликав інші країни також долучитися до процесу створення Спецтрибуналу.

"Ми закликаємо всі держави, як у складі Ради Європи, так і поза її межами, взяти участь у цьому історичному процесі. Вперше з часів Нюрнберзького процесу ми працюємо над тим, щоб притягнути до відповідальності за злочин агресії, і цей процес матиме глибоке значення для всього міжнародної спільноти", – написав глава МЗС.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Зеленський обговорив із парламентом Норвегії спецтрибунал щодо злочинів РФ

Що відомо про Спецтрибунал?

Спеціальний трибунал щодо злочину агресії Росії проти України - це ініціатива створення міжнародного судового органу, який має притягнути до відповідальності вище політичне та військове керівництво РФ за саме рішення розв’язати війну проти України.

Ініціативу активно просувають:

Україна;

країни ЄС;

Велика Британія;

Канада;

інші демократичні держави.

Деякі країни вже заявили про намір приєднатися до майбутньої угоди.

Створення трибуналу дозволить:

офіційно встановити факт злочину агресії;

видати ордери на арешт російського керівництва;

закріпити юридичну відповідальність за початок війни;

створити прецедент для міжнародного права.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Ісландія і Польща підтримали створення трибуналу щодо РФ