Спецтрибунал проти РФ: Франція стала 18-ю країною-учасницею угоди, - Сибіга
Франція офіційно підтвердила участь в ініціативі зі створення Спеціального трибуналу щодо злочину агресії Росії проти України. Загалом до угоди вже приєдналися 18 країн.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга у соцмережі X.
Глава МЗС подякував Франції за її рішення долучитися до угоди про спецтрибунал щодо російської агресії.
Сибіга повідомив, що голосування відбудеться у травні під час засідання Комітету міністрів Ради Європи у Кишиневі. Міністр закликав інші країни також долучитися до процесу створення Спецтрибуналу.
"Ми закликаємо всі держави, як у складі Ради Європи, так і поза її межами, взяти участь у цьому історичному процесі. Вперше з часів Нюрнберзького процесу ми працюємо над тим, щоб притягнути до відповідальності за злочин агресії, і цей процес матиме глибоке значення для всього міжнародної спільноти", – написав глава МЗС.
Що відомо про Спецтрибунал?
Спеціальний трибунал щодо злочину агресії Росії проти України - це ініціатива створення міжнародного судового органу, який має притягнути до відповідальності вище політичне та військове керівництво РФ за саме рішення розв’язати війну проти України.
Ініціативу активно просувають:
- Україна;
- країни ЄС;
- Велика Британія;
- Канада;
- інші демократичні держави.
Деякі країни вже заявили про намір приєднатися до майбутньої угоди.
Створення трибуналу дозволить:
- офіційно встановити факт злочину агресії;
- видати ордери на арешт російського керівництва;
- закріпити юридичну відповідальність за початок війни;
- створити прецедент для міжнародного права.
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