РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9176 посетителей онлайн
Новости Помощь Украине от Канады
2 656 11

Канада может отменить визы для украинцев – что известно

В Канаде могут отменить визы для украинцев

В Канаде обсуждают возможность отмены виз для граждан Украины, однако пока никаких изменений в правилах въезда не введено.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в резолюции, поддержанной Либеральной партией Канады.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Что предлагают

Документ предусматривает введение безвизовых поездок для украинцев сроком до 90 дней в течение полугода.

Инициативу одобрили во время партийного съезда в Монреале, где определяются стратегические направления политической силы.

В случае реализации предложения правила въезда для украинцев могут быть приближены к тем, которые действуют для граждан стран Шенгенской зоны.

Альтернатива визе

Вместо классической визы также рассматривается возможность использования электронного разрешения на въезд.

Подобная система уже действует для граждан Европейского Союза, путешествующих в Канаду.

Зачем это нужно

Авторы инициативы считают, что безвизовый режим может иметь несколько важных эффектов.

Среди них:

  • упрощение воссоединения семей, поскольку значительная часть украинцев проживает за рубежом
  • развитие торговли между странами
  • активизация сотрудничества в сферах образования, культуры и спорта

Что действует сейчас

В то же время эта инициатива пока не имеет юридической силы.

Для ее реализации правительство Канады должно принять отдельное решение, изменить иммиграционные правила и внести соответствующие поправки в законодательство.

На данный момент граждане Украины должны оформлять гостевую визу для поездок в Канаду, если не подпадают под действующие исключения.

Таким образом, вопрос безвизового режима остается открытым, а реальные изменения пока не введены.

Автор: 

Канада (2136) Украина (44284) безвизовый режим (1507)
Поделиться:
Подытожить:
