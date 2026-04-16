Канада может отменить визы для украинцев – что известно
В Канаде обсуждают возможность отмены виз для граждан Украины, однако пока никаких изменений в правилах въезда не введено.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в резолюции, поддержанной Либеральной партией Канады.
Что предлагают
Документ предусматривает введение безвизовых поездок для украинцев сроком до 90 дней в течение полугода.
Инициативу одобрили во время партийного съезда в Монреале, где определяются стратегические направления политической силы.
В случае реализации предложения правила въезда для украинцев могут быть приближены к тем, которые действуют для граждан стран Шенгенской зоны.
Альтернатива визе
Вместо классической визы также рассматривается возможность использования электронного разрешения на въезд.
Подобная система уже действует для граждан Европейского Союза, путешествующих в Канаду.
Зачем это нужно
Авторы инициативы считают, что безвизовый режим может иметь несколько важных эффектов.
Среди них:
- упрощение воссоединения семей, поскольку значительная часть украинцев проживает за рубежом
- развитие торговли между странами
- активизация сотрудничества в сферах образования, культуры и спорта
Что действует сейчас
В то же время эта инициатива пока не имеет юридической силы.
Для ее реализации правительство Канады должно принять отдельное решение, изменить иммиграционные правила и внести соответствующие поправки в законодательство.
На данный момент граждане Украины должны оформлять гостевую визу для поездок в Канаду, если не подпадают под действующие исключения.
Таким образом, вопрос безвизового режима остается открытым, а реальные изменения пока не введены.
в Європі - те саме..
тоді не треба їхати до Канади, чи до ЄС..
Мала радість за часів навчання проживати в гуртожитку з представниками Африки і Індії.
Коли вони виїхали , то на низ спустились табуни тарганів. І це не 50 мільйонів як у Європі тепер.
не треба нікуди їздити..
Тут, як кажуть "fifty-fifty"...