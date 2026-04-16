Канада може скасувати візи для українців

У Канаді обговорюють можливість скасування віз для громадян України, однак наразі жодних змін у правилах в’їзду не запроваджено.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у резолюції, підтриманій Ліберальною партією Канади.

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Що пропонують

Документ передбачає запровадження безвізових поїздок для українців терміном до 90 днів протягом пів року.

Ініціативу схвалили під час партійного з’їзду в Монреалі, де визначаються стратегічні напрями політичної сили.

У разі реалізації пропозиції правила в’їзду для українців можуть бути наближені до тих, які діють для громадян країн Шенгенської зони.

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Альтернатива візі

Замість класичної візи також розглядається можливість використання електронного дозволу на в’їзд.

Подібна система вже діє для громадян Європейського Союзу, які подорожують до Канади.

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Навіщо це потрібно

Автори ініціативи вважають, що безвізовий режим може мати кілька важливих ефектів.

Серед них:

спрощення возз’єднання родин, оскільки значна частина українців проживає за кордоном

розвиток торгівлі між країнами

активізація співпраці у сферах освіти, культури та спорту

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Що зараз діє

Водночас ця ініціатива поки не має юридичної сили.

Для її реалізації уряд Канади має ухвалити окреме рішення, змінити імміграційні правила та внести відповідні поправки до законодавства.

Станом на зараз громадяни України повинні оформлювати гостьову візу для поїздок до Канади, якщо не підпадають під чинні винятки.

Таким чином, питання безвізового режиму залишається відкритим, а реальні зміни поки що не запроваджені.

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