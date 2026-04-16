РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9176 посетителей онлайн
Новости Военная помощь Украине Операция США против Ирана
348 1

Поставки оружия Украине продолжаются. И США, и Европа понимают важность этого, - Рютте

Рютте прокомментировал поставки американского оружия Украине

Украина продолжит получать американское оружие, которое будут оплачивать партнеры, несмотря на войну на Ближнем Востоке.

Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте после заседания в формате "Рамштайн", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЕП.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Что известно?

Так, Рютте спросили, получал ли он четкие заверения от американской стороны о том, что США будут и дальше приоритезировать поставки Украине, а не направлять отдельные виды вооружений на собственные склады.

"Хорошие новости заключаются в том, что поставки продолжаются, и что по обе стороны Атлантики есть понимание, что мы должны выполнять сразу две задачи.

То есть, обеспечивать пополнение наших складов – потому что это проблема не только США, но и Европы, наращивать оборонное производство, и в то же время – позаботиться о том, чтобы у Украины было то, что ей нужно в борьбе. Так что по этому вопросу есть согласие с обеих сторон Атлантического океана", – ответил он.

Читайте также: Трамп заявил о скором завершении войны с Ираном

Что предшествовало?

Как известно, по итогам заседания "Рамштайна" партнеры объявили о новых пакетах помощи Украине: $4 млрд на ПВО и более $1,5 млрд на беспилотники, а также поддержку ракетных и оборонных проектов.

Читайте: Впервые со времен Второй мировой войны: США превращаются в чистого экспортера сырой нефти

Автор: 

помощь (8265) США (29188) Рютте Марк (635)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
І Європа і США перейшли на економ-варіант. Тільки зброя.
показать весь комментарий
16.04.2026 10:51 Ответить
 
 