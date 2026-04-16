Поставки оружия Украине продолжаются. И США, и Европа понимают важность этого, - Рютте

Украина продолжит получать американское оружие, которое будут оплачивать партнеры, несмотря на войну на Ближнем Востоке.

Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте после заседания в формате "Рамштайн", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЕП.

Что известно?

Так, Рютте спросили, получал ли он четкие заверения от американской стороны о том, что США будут и дальше приоритезировать поставки Украине, а не направлять отдельные виды вооружений на собственные склады.

"Хорошие новости заключаются в том, что поставки продолжаются, и что по обе стороны Атлантики есть понимание, что мы должны выполнять сразу две задачи.

То есть, обеспечивать пополнение наших складов – потому что это проблема не только США, но и Европы, наращивать оборонное производство, и в то же время – позаботиться о том, чтобы у Украины было то, что ей нужно в борьбе. Так что по этому вопросу есть согласие с обеих сторон Атлантического океана", – ответил он.

Читайте также: Трамп заявил о скором завершении войны с Ираном

Что предшествовало?

Как известно, по итогам заседания "Рамштайна" партнеры объявили о новых пакетах помощи Украине: $4 млрд на ПВО и более $1,5 млрд на беспилотники, а также поддержку ракетных и оборонных проектов.

Читайте: Впервые со времен Второй мировой войны: США превращаются в чистого экспортера сырой нефти