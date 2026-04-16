Трамп заявил о скором завершении войны с Ираном

Президент США Дональд Трамп заявил, что война с Ираном находится на заключительном этапе.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в материале CNN.

По словам американского лидера, конфликт может завершиться в ближайшее время, а экономика после этого быстро восстановится.

Заявление Трампа о завершении войны

Трамп выразил убеждение, что боевые действия уже почти прекратились и стороны приблизились к завершению противостояния.

"Я считаю, что она почти завершилась. На мой взгляд, она очень близка к завершению", - заявил он.

Президент США также отметил, что после завершения войны экономическая ситуация полностью стабилизируется.

Переговоры могут возобновиться

Ранее Трамп заявлял, что в ближайшие дни Иран и США проведут очередной раунд переговоров. Он также положительно оценил роль пакистанского руководства в возможном возобновлении диалога.

По его словам, делегации могут встретиться в Исламабаде для обсуждения долгосрочного мирного соглашения.

Также, по словам американского лидера, он "навсегда открывает Ормузский пролив". 

Стоп. Він її вже зранку завершив
16.04.2026 01:42
Шо, опять ? Це ж було вже (с)
16.04.2026 01:07
Перед кожною порцією словесного проносу рудого заробітчанина його довірені особі роблять мільярдні ставки на біржі.
16.04.2026 01:15
16.04.2026 01:07
Дайте дєдушкє таблетку, бажано снодійне з проносним.
16.04.2026 07:58
Американці вже втомилися від перемог
16.04.2026 01:12
16.04.2026 01:15
*****, опять 25
16.04.2026 01:20
200 миллионов американцев в ****, а
100 миллионов думаю, что ржавый ******* - отличный парень
16.04.2026 01:24
піздобол
16.04.2026 01:35
16.04.2026 01:42
Схрже, всі нові заяви Трампа друкують як анамнез високопоставленого чиновника із психіатричної клініки. 😊
16.04.2026 01:45
Більше жодної військової допомоги США Ізраїлю

Берні Сандерс

https://www.theguardian.com/commentisfree/2026/apr/15/no-more-us-military-aid-to-israel
16.04.2026 02:11
Слухав одного блогера тільки що зі Штатів, так ось він дуже кіпішує.
Розповідає, що там коїться щось жахливе - горять якийсь склади , пожежи, ходять чутки, що прийшов останній танкер з нафтою , більше не буде.. (а Венесуела недалеко?) Дуже боїться, що не буде електро, а скоро почнеться спека... І дуже подорожчають продукти, а потім зовсім пропадуть, ну і начебто вже якийсь конц табори по всім Штатам побудували для одной третини населення США.....
16.04.2026 02:35
Майже все так, крім танкеру. США найбільший видобувач і експортер нафти у світі, з цим проблем у них нема.
16.04.2026 03:27
Так у них проблем взагалі нема, але ці проблеми штучно створюють самі їхні (?) керівники - "глобалісти".
Якась змова, начебто (конспірологія?)
16.04.2026 03:33
Тільки знов все навпаки: MAGA, як і всі правопівники, це антиглобалісти.
16.04.2026 03:42
Видно ж чітко, що він деглобалізує, тобто локалізує, тобто зменшує зону впливу США в світі шляхом безпідставного бикування на ключових глобальних союзників США і шляхом партнерства з локальною регіональною бандотою, лідери якої знаходяться в міжнародному розшуку в 125+ країнах світу.
16.04.2026 03:47
Щоб глобалізувати , то спочатку треба деглобалізувати, тобто знищити всі нааціональні держави , а потім вже нав'язувати щось інше.
16.04.2026 07:54
Рудий блазень зробив свою справу, - та вже пішов би під три чорти!
16.04.2026 02:50
Як одне лайно може знищити та перетворити Велику Державу на посміховисько...хоча, нам це теж відомо.
16.04.2026 04:22
рыжий шизофреник !!! то закончил войну , то скоро закончит (((( длб (((
16.04.2026 05:43
Сенат Конгресу США не підтримав резолюцію, яка фактично зобов'язувала адміністрацію Трампа припинити бойові дії проти Ірану та вивести американські війська з зони конфлікту до офіційного затвердження подальшого застосування сили.

47 сенаторів проголосували за документ, ініційований представниками Демократичної партії, тоді як 52 проголосували проти, повідомило Associated Press у середу, 15 квітня. Водночас контроль над верхньою палатою Конгресу наразі належить Республіканській партії, яка значною мірою визначила результат голосування.

Демократичні автори резолюції наполягають, що військова кампанія проти Ірану є незаконною і не має достатніх підстав. Вони оголосили про намір продовжувати подавати такі ініціативи до Сенату, домагаючись голосування до завершення конфлікту.
16.04.2026 05:54
Навіть не уявляю світ без Дональда Фредовича.
16.04.2026 05:56
так вин же казав що перемиг...уйобок як и пуйло та уси кацапи разом..
16.04.2026 07:16
Трамп наш слоняра 🐘🐘🐘
16.04.2026 08:32
 
 