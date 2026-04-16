Трамп заявил о скором завершении войны с Ираном
Президент США Дональд Трамп заявил, что война с Ираном находится на заключительном этапе.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в материале CNN.
По словам американского лидера, конфликт может завершиться в ближайшее время, а экономика после этого быстро восстановится.
Заявление Трампа о завершении войны
Трамп выразил убеждение, что боевые действия уже почти прекратились и стороны приблизились к завершению противостояния.
"Я считаю, что она почти завершилась. На мой взгляд, она очень близка к завершению", - заявил он.
Президент США также отметил, что после завершения войны экономическая ситуация полностью стабилизируется.
Переговоры могут возобновиться
Ранее Трамп заявлял, что в ближайшие дни Иран и США проведут очередной раунд переговоров. Он также положительно оценил роль пакистанского руководства в возможном возобновлении диалога.
По его словам, делегации могут встретиться в Исламабаде для обсуждения долгосрочного мирного соглашения.
Также, по словам американского лидера, он "навсегда открывает Ормузский пролив".
Розповідає, що там коїться щось жахливе - горять якийсь склади , пожежи, ходять чутки, що прийшов останній танкер з нафтою , більше не буде.. (а Венесуела недалеко?) Дуже боїться, що не буде електро, а скоро почнеться спека... І дуже подорожчають продукти, а потім зовсім пропадуть, ну і начебто вже якийсь конц табори по всім Штатам побудували для одной третини населення США.....
Якась змова, начебто (конспірологія?)
47 сенаторів проголосували за документ, ініційований представниками Демократичної партії, тоді як 52 проголосували проти, повідомило Associated Press у середу, 15 квітня. Водночас контроль над верхньою палатою Конгресу наразі належить Республіканській партії, яка значною мірою визначила результат голосування.
Демократичні автори резолюції наполягають, що військова кампанія проти Ірану є незаконною і не має достатніх підстав. Вони оголосили про намір продовжувати подавати такі ініціативи до Сенату, домагаючись голосування до завершення конфлікту.