Трамп заявил о скором завершении войны с Ираном

Президент США Дональд Трамп заявил, что война с Ираном находится на заключительном этапе.

По словам американского лидера, конфликт может завершиться в ближайшее время, а экономика после этого быстро восстановится.

Трамп выразил убеждение, что боевые действия уже почти прекратились и стороны приблизились к завершению противостояния.

"Я считаю, что она почти завершилась. На мой взгляд, она очень близка к завершению", - заявил он.

Президент США также отметил, что после завершения войны экономическая ситуация полностью стабилизируется.

Переговоры могут возобновиться

Ранее Трамп заявлял, что в ближайшие дни Иран и США проведут очередной раунд переговоров. Он также положительно оценил роль пакистанского руководства в возможном возобновлении диалога.

По его словам, делегации могут встретиться в Исламабаде для обсуждения долгосрочного мирного соглашения.

Также, по словам американского лидера, он "навсегда открывает Ормузский пролив".

