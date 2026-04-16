Трамп заявив про близьке завершення війни з Іраном

Президент США Дональд Трамп заявив, що війна з Іраном перебуває на фінальному етапі.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у матеріалі CNN.

За словами американського лідера, конфлікт може завершитися найближчим часом, а економіка після цього швидко відновиться.

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Заява Трампа про завершення війни

Трамп висловив переконання, що бойові дії вже майже припинилися та сторони наблизилися до завершення протистояння.

"Я вважаю, що вона майже завершилася. На мій погляд, вона дуже близька до завершення", — заявив він.

Президент США також зазначив, що після завершення війни економічна ситуація повністю стабілізується.

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Переговори можуть відновитися

Раніше Трамп заявляв, що найближчими днями Іран та США проведуть черговий раунд перемовин. Він також позитивно оцінив роль пакистанського керівництва у можливому поновленні діалогу.

За його словами, делегації можуть зустрітися в Ісламабаді для обговорення довгострокової мирної угоди.

Також за словами американського глави, він "назавжди відкриває Ормузьку протоку".

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