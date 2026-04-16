Поставки зброї Україні тривають. І США, і Європа розуміють важливість цього, - Рютте

Україна продовжить отримувати американську зброю, яку оплачуватимуть партнери, попри війну на Близькому Сході.

Про це заявив гесек НАТО Марк Рютте після засідання у форматі "Рамштайн", передає Цензор.НЕТ із посиланням на ЄП.

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Що відомо?

Так, Рютте запитали, чи отримував він чіткі запевнення від американської сторони щодо того, що Штати далі пріоритизуватимуть постачання Україні, а не спрямовуватимуть окремі види озброєнь на власні склади.

"Хороші новини полягають у тому, що постачання тривають, і що з обох боків Атлантики є розуміння, що ми маємо виконувати одразу дві задачі.

Тобто, забезпечувати поповнення наших складів – бо це проблема не лише США, а й Європи, нарощувати оборонне виробництво, і водночас – подбати, щоб в України було те, що їй потрібно у боротьбі. Тож щодо цього є згода з обох боків Атлантичного океану", - відповів він.

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Що передувало?

Як відомо, за підсумками засідання "Рамштайну" партнери оголосили нові пакети допомоги Україні: $4 млрд на ППО та понад $1,5 млрд на безпілотники, а також підтримку ракет і оборонних проєктів.

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