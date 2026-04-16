На Совете ЕС на следующей неделе обсудят санкции против РФ: Любое ослабление не поможет в поддержании давления, - Еврокомиссия

На следующей неделе на заседании Совета ЕС по иностранным делам в Люксембурге, среди прочего, будет рассмотрен вопрос об усилении санкционного давления на Россию.

Об этом на брифинге в Брюсселе сообщила пресс-секретарь Европейской комиссии Анитта Гиппер, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Работа будет продолжаться

"Работа над санкциями будет продолжаться в обычном режиме", — отметила Гиппер.

В то же время она воздержалась от "спекуляций относительно позиций отдельных государств-членов, в частности Венгрии", по этому вопросу.

По ее словам, санкции остаются в центре внимания Верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Каи Каллас.

Давление на РФ

В свою очередь главная пресс-секретарь Европейской комиссии Паула Пинью, комментируя решение США не продлевать ослабление санкций на российскую нефть, сказала: "Мы считаем, что любое ослабление санкций в данный момент в отношении России не будет способствовать поддержанию давления на Россию".

Она также напомнила, что Россия извлекает выгоду из войны на Ближнем Востоке.

"Что касается нашего собственного пакета санкций, он остается на столе переговоров, и мы надеемся достичь прогресса с учетом той же логики, что и предыдущие 19 пакетов санкций, с целью уменьшения любой возможности для России в дальнейшем извлекать выгоду из продолжения ужасной войны, где атаки на Украину не прекращаются", — сообщила Пинью.

"Теневой флот" РФ

Что касается того, будет ли ЕС ждать решения G7 о полном запрете морских перевозок для российских танкеров "теневого флота", прежде чем действовать самостоятельно, пресс-секретарь повторила позицию, что влияние санкций, в которых примут участие больше стран, будет более масштабным, поэтому это было бы "идеально", но даже без более широкой международной поддержки ЕС "подумает, как действовать дальше".

