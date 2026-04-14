К обновленным санкциям ЕС против РФ присоединились Украина и ряд стран

К санкциям, введенным Евросоюзом против российских субъектов в прошлом месяце, официально присоединились Украина и ряд стран, в том числе Норвегия, Молдова, Северная Македония и другие.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом говорится в соответствующих заявлениях верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Каи Каллас от имени ЕС, опубликованных сегодня на сайте Совета ЕС.

Пакет санкций от 14 марта

Сообщается, что первый пакет продленных на 6 месяцев санкций, к которому присоединились указанные страны, касается действий, подрывающих или угрожающих территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины, с 14 марта 2026 года.

Отмечается, что в списке указаны 132 человека и 77 организаций.

Так, к санкциям присоединились Албания, Босния и Герцеговина, Исландия, Лихтенштейн, Молдова (Республика), Черногория, Северная Македония, Норвегия и Украина, говорится в заявлении, в котором подчеркивается, что соответствующие правительства обеспечат соответствие своей национальной политики указанному Решению Совета ЕС.

Пакет санкций от 16 марта

В другой пакет санкций от 16 марта 2026 года в ответ на "дестабилизирующие действия России" были добавлены четыре физических лица.

К санкциям присоединились Албания, Босния и Герцеговина, Исландия, Молдова (Республика), Черногория, Северная Македония, Норвегия и Украина.

Санкции из-за кибератак

Также 16 марта 2026 года Совет ЕС принял Решение об ограничительных мерах в связи с кибератаками, угрожающими Евросоюзу или его государствам-членам. Два физических лица и три организации были внесены в список.

Согласно заявлению Каллас, в настоящее время Албания, Босния и Герцеговина, Исландия, Молдова (Республика), Черногория, Северная Македония, Норвегия и Украина присоединились к указанному решению Совета ЕС.

