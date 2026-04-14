До оновлених санкцій ЄС проти РФ приєдналися Україна та низка країн

До санкцій, запроваджених Євросоюзом проти російських суб’єктів минулого місяця, офіційно приєдналися Україна та низка країн, серед яких Норвегія, Молдова, Північна Македонія та інші.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це йдеться у відповідних заявах високої представниці ЄС із закордонних справ та політики безпеки Каї Каллас від імені ЄС, опублікованих сьогодні на сайті Ради ЄС.

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Пакет санкцій від 14 березня

Повідомляється, що перший пакет продовжених на 6 місяців санкцій, до якого приєдналися зазначені країни, стосується дій, що підривають або загрожують територіальній цілісності, суверенітету та незалежності України, від 14 березня 2026 року.

Зазначається, що у списку визначено 132 особи та 77 організацій.

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Так, до санкцій приєдналися Албанія, Боснія і Герцеговина, Ісландія, Ліхтенштейн, Молдова (Республіка), Чорногорія, Північна Македонія, Норвегія та Україна, йдеться у заяві, в якій наголошується, що відповідні уряди забезпечать відповідність своєї національної політики зазначеному Рішенню Ради ЄС.

Пакет санкцій від 16 березня

До іншого пакету санкцій від 16 березня 2026 року у відповідь на "дестабілізуючі дії Росії" було додано чотири фізичні особи.

До санкцій приєдналися Албанія, Боснія і Герцеговина, Ісландія, Молдова (Республіка), Чорногорія, Північна Македонія, Норвегія та Україна.

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Санкції через кібератаки

Також 16 березня 2026 року Рада ЄС ухвалила Рішення щодо обмежувальних заходів у зв’язку з кібератаками, що загрожують Євросоюзу або його державам-членам. Двох фізичних осіб та три організації було внесено до списку.

Відповідно до заяви Каллас, зараз Албанія, Боснія і Герцеговина, Ісландія, Молдова (Республіка), Чорногорія, Північна Македонія, Норвегія та Україна приєдналися до вказаного рішення Ради ЄС.

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