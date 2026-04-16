На Раді ЄС наступного тижня обговорять санкції проти РФ: Будь-яке послаблення не допомагатиме у підтриманні тиску, - Єврокомісія

Наступного тижня на засіданні Ради ЄС у закордонних справах у Люксембурзі, серед іншого, розглянуть питання посилення санкційного тиску на Росію.

Про це на брифінгу у Брюсселі повідомила речниця Європейської комісії Анітта Гіппер, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

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Робота триватиме

"Робота над санкціями продовжуватиметься у звичайному режимі", - зазначила Гіппер.

Водночас вона утрималася від "спекуляцій щодо позицій окремих держав-членів, зокрема Угорщини", щодо цього питання.

За її словами, санкції залишаються в центрі уваги Високого представника ЄС із закордонних справ та політики безпеки Каї Каллас.

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Тиск на РФ

Своєю чергою головна речниця Європейської комісії Паула Пінью, коментуючи рішення США не продовжувати послаблення санкцій на російську нафту, сказала: "Ми вважаємо, що будь-яке послаблення санкцій на цей момент щодо Росії не допомагатиме у підтриманні тиску на Росію".

Вона також нагадала, що Росія отримує вигоду від війни на Близькому Сході.

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"Щодо нашого власного пакета санкцій, він залишається на столі переговорів, і ми сподіваємося досягти прогресу з урахуванням тієї ж логіки, що й попередні 19 пакетів санкцій, з метою зменшення будь-якої можливості для Росії надалі отримувати вигоду від продовження жахливої ​​війни, де атаки на Україну не припиняються", - повідомила Пінью.

"Тіньовий флот" РФ

Стосовно того, чи ЄС чекатиме рішення G7 про повну заборону морських перевезень для російських танкерів "тіньового флоту", перш ніж діяти самостійно, речниця повторила позицію, що вплив санкцій, в яких братимуть участь більше країн, буде масштабнішим, тому це було б "ідеально", але навіть без ширшої міжнародної підтримки ЄС "подумає, як діяти далі".

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