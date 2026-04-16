Премьер Нидерландов ответил на список РФ с "целями" в Европе

Премьер-министр Нидерландов Роб Йеттен отреагировал на угрозы России о возможных "ответных мерах" против европейских стран, где расположены предприятия по производству беспилотников для Украины.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится во время совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским.

По словам главы правительства Нидерландов, такие заявления Москвы являются попыткой давления на союзников Киева, однако они не повлияют на дальнейшую поддержку Украины.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Россия пытается запугать союзников Украины

Йеттен подчеркнул, что Кремль стремится посеять страх среди европейских государств, которые помогают Украине в сфере оборонного производства. Речь идет, в частности, о совместных проектах по производству беспилотников.

"Россия хочет запугать всех, кто оказывает помощь Украине. Но мы не обращаем на это внимания", - заявил премьер Нидерландов.

Он подчеркнул, что подобные угрозы не изменят позицию европейских партнеров.

Поддержка Украины будет продолжаться несмотря на угрозы

Йеттен также заявил, что Россия терпит поражение в войне, а ее экономическая ситуация существенно ухудшается. По его мнению, это является еще одной причиной агрессивной риторики со стороны Москвы.

"Мы не позволим россиянам запугивать нас и угрожать нам. Мы будем и дальше продолжать поддерживать Украину", - подчеркнул он.

Как известно, ранее Минобороны РФ обнародовало перечень адресов в ряде европейских стран, где якобы расположены предприятия, связанные с производством беспилотников для Украины. В списке упоминаются компании и объекты в разных странах Европы, а также в Турции и Израиле.

Несмотря на это, европейские партнеры заявляют о готовности и в дальнейшем развивать сотрудничество с Украиной в сфере оборонной промышленности.

Ранее мы сообщали, что Нидерланды инвестируют в оборонный комплекс Украины почти 500 миллионов евро.

