Премьер Нидерландов ответил на список РФ с "целями" в Европе
Премьер-министр Нидерландов Роб Йеттен отреагировал на угрозы России о возможных "ответных мерах" против европейских стран, где расположены предприятия по производству беспилотников для Украины.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится во время совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским.
По словам главы правительства Нидерландов, такие заявления Москвы являются попыткой давления на союзников Киева, однако они не повлияют на дальнейшую поддержку Украины.
Россия пытается запугать союзников Украины
Йеттен подчеркнул, что Кремль стремится посеять страх среди европейских государств, которые помогают Украине в сфере оборонного производства. Речь идет, в частности, о совместных проектах по производству беспилотников.
"Россия хочет запугать всех, кто оказывает помощь Украине. Но мы не обращаем на это внимания", - заявил премьер Нидерландов.
Он подчеркнул, что подобные угрозы не изменят позицию европейских партнеров.
Поддержка Украины будет продолжаться несмотря на угрозы
Йеттен также заявил, что Россия терпит поражение в войне, а ее экономическая ситуация существенно ухудшается. По его мнению, это является еще одной причиной агрессивной риторики со стороны Москвы.
"Мы не позволим россиянам запугивать нас и угрожать нам. Мы будем и дальше продолжать поддерживать Украину", - подчеркнул он.
Как известно, ранее Минобороны РФ обнародовало перечень адресов в ряде европейских стран, где якобы расположены предприятия, связанные с производством беспилотников для Украины. В списке упоминаются компании и объекты в разных странах Европы, а также в Турции и Израиле.
Несмотря на это, европейские партнеры заявляют о готовности и в дальнейшем развивать сотрудничество с Украиной в сфере оборонной промышленности.
- Ранее мы сообщали, что Нидерланды инвестируют в оборонный комплекс Украины почти 500 миллионов евро.
все інше кацапи зроблять самі