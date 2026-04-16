Прем’єр Нідерландів відповів на список РФ із "цілями" у Європі
Прем’єр-міністр Нідерландів Роб Єттен відреагував на погрози Росії щодо можливих "заходів у відповідь" проти європейських країн, де розміщені підприємства з виробництва безпілотників для України.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться під час спільної пресконференції з президентом України Володимиром Зеленським.
За словами глави уряду Нідерландів, такі заяви Москви є спробою тиску на союзників Києва, однак вони не вплинуть на подальшу підтримку України.
Росія намагається залякати союзників України
Єттен наголосив, що Кремль прагне посіяти страх серед європейських держав, які допомагають Україні у сфері оборонного виробництва. Йдеться, зокрема, про спільні проєкти з виготовлення безпілотників.
"Росія хоче залякати всіх, хто надає допомогу Україні. Але ми не звертаємо на це уваги", — заявив прем’єр Нідерландів.
Він підкреслив, що подібні погрози не змінять позицію європейських партнерів.
Підтримка України триватиме попри погрози
Єттен також заявив, що Росія зазнає поразки у війні, а її економічна ситуація суттєво погіршується. На його думку, це є ще однією причиною агресивної риторики з боку Москви.
"Ми не будемо давати росіянам нас залякувати та погрожувати нам. Ми будемо далі продовжувати підтримувати Україну", — наголосив він.
Як відомо, раніше Міноборони РФ оприлюднило перелік адрес у низці європейських країн, де нібито розташовані підприємства, пов’язані з виробництвом безпілотників для України. У списку згадуються компанії та об’єкти в різних державах Європи, а також у Туреччині та Ізраїлі.
Попри це, європейські партнери заявляють про готовність і надалі розвивати співпрацю з Україною у сфері оборонної промисловості.
- Раніше ми повідомляли, що Нідерланди інвестують в оборонний комплекс України майже 500 мільйонів євро.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль