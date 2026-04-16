Прем’єр Нідерландів відповів на список РФ із "цілями" у Європі

Прем’єр-міністр Нідерландів Роб Єттен відреагував на погрози Росії щодо можливих "заходів у відповідь" проти європейських країн, де розміщені підприємства з виробництва безпілотників для України.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться під час спільної пресконференції з президентом України Володимиром Зеленським.

За словами глави уряду Нідерландів, такі заяви Москви є спробою тиску на союзників Києва, однак вони не вплинуть на подальшу підтримку України.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Росія намагається залякати союзників України

Єттен наголосив, що Кремль прагне посіяти страх серед європейських держав, які допомагають Україні у сфері оборонного виробництва. Йдеться, зокрема, про спільні проєкти з виготовлення безпілотників.

"Росія хоче залякати всіх, хто надає допомогу Україні. Але ми не звертаємо на це уваги", — заявив прем’єр Нідерландів.

Він підкреслив, що подібні погрози не змінять позицію європейських партнерів.

Також читайте: Україна щодня нагадує партнерам про нестачу ракет ППО, - Зеленський

Підтримка України триватиме попри погрози

Єттен також заявив, що Росія зазнає поразки у війні, а її економічна ситуація суттєво погіршується. На його думку, це є ще однією причиною агресивної риторики з боку Москви.

"Ми не будемо давати росіянам нас залякувати та погрожувати нам. Ми будемо далі продовжувати підтримувати Україну", — наголосив він.

Як відомо, раніше Міноборони РФ оприлюднило перелік адрес у низці європейських країн, де нібито розташовані підприємства, пов’язані з виробництвом безпілотників для України. У списку згадуються компанії та об’єкти в різних державах Європи, а також у Туреччині та Ізраїлі.

Попри це, європейські партнери заявляють про готовність і надалі розвивати співпрацю з Україною у сфері оборонної промисловості.

Раніше ми повідомляли, що Нідерланди інвестують в оборонний комплекс України майже 500 мільйонів євро.

Також читайте: Український народ отримав нагороду "Чотири свободи": її вручили Зеленському в Нідерландах. ФОТОрепортаж