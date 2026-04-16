РФ атакует Украину ударными беспилотниками вечером 16 апреля, - Воздушные силы
Россия продолжает обстреливать Украину ударными беспилотниками.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.
Движение вражеских беспилотников
В 19:10 — БПЛА на севере и юге Чернигова.
В 19:27 — угроза применения баллистического вооружения.
В 19:30 — скоростная цель в Запорожье, курс северный.
В 19:30 — ракета на Днепр.
Находитесь в безопасных местах!
Ранее мы писали о том, что РФ во второй раз за день атаковала Запорожье: есть погибшая, пять человек ранены.
Володимир Омельянов
Igor Grytselyak
