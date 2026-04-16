РФ атакует Украину ударными беспилотниками вечером 16 апреля, - Воздушные силы

Россия продолжает обстреливать Украину ударными беспилотниками.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

Движение вражеских беспилотников

В 19:10 — БПЛА на севере и юге Чернигова.

В 19:27 — угроза применения баллистического вооружения.

В 19:30 — скоростная цель в Запорожье, курс северный.

В 19:30 — ракета на Днепр.

Находитесь в безопасных местах!

Ранее мы писали о том, что РФ во второй раз за день атаковала Запорожье: есть погибшая, пять человек ранены.

Читайте: Удар РФ по дому в Одессе: аварийно-спасательные работы завершены, погибли 8 человек, еще 16 - пострадали. ФОТОрепортаж

Допоки не ліквідкють рашиського терориста варвара путіна, цей терор не припинется ,цьому маняку убивці приносить задоволення убивати невинних людей.
16.04.2026 20:21 Ответить
Виглядає так ,що Україна або не може з двох причин : нема чим або не дозволяють партнери.
16.04.2026 20:49 Ответить
 
 