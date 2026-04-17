РФ атакує Україну ударними безпілотниками ввечері 16 квітня, - Повітряні сили (оновлено)
Росія продовжує обстрілювати Україну ударними безпілотниками.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.
Рух ворожих безпілотників
О 19:10 - БпЛА на півночі та півдні Чернігова.
О 19:27 - загроза застосування балістичного озброєння.
О 19:30 - швидкісна ціль на Запоріжжі, курс північний.
О 19:30 - ракета на Дніпро.
Оновлена інформація
О 19:53 - відбій повітряної тривоги.
О 20:33 - БпЛА курсом на м. Дніпро з півдня.
Оновлена інформація
О 20:56 - БпЛА на Дніпропетровщині, курс м.Нікополь.
О 21:04 - БпЛА курсом на м.Харків з півночі та сходу.
О 21:13 - БпЛА курсом на м.Дніпро з півдня.
О 21:23 - активність ворожої тактичної авіації на північно-східному напрямку. Загроза застосування авіаційних засобів ураження для прифронтових областей.
О 21:24 - пуски КАБ на Харківщину.
Оновлена інформація
О 22:28 - пуски КАБ на Запоріжжі.
О 22:31 - БпЛА на Миколаївщині, курс північно-західний.
О 22:34 - пуски КАБ на Донеччині.
О 22:40 - БпЛА на Одещину з акваторії Чорного моря, курс Вилкове.
О 22:42 - БпЛА на Харківщині курс південно-західний.
О 22:56 - БпЛА на Запоріжжі, курс північно-західний.
Оновлена інформація
О 23:41 - пуски КАБ на Дніпропетровщині.
О 23:42 - пуски КАБ на Запоріжжі.
О 23:52 - БпЛА на Черкащині, курс південно-західний.
О 00:12 - БпЛА на Харківщині, курс північний.
О 00:15 - БпЛА на Харківщині, курс південний/ південно-західний.
О 00:37 - БпЛА курсом на м.Харків з заходу.
О 01:03 - БпЛА на Харківщині та Полтавщині, курс південний
О 01:11 - БпЛА на Одещину з акваторії Чорного моря, курс Вилкове.
О 01:29 - БпЛА в напрямку н.п.Кілія/Ізмаїл (Одещина).
О 01:31 - БпЛА в напрямку н.п.Татарбунари та Сарата (Одещина).
О 01:55 - БпЛА в напрямку н.п. Катлабург/Ізмаіл (Одещина).
О 01:56 - БпЛА в напрямку м.Чернігів з півночі.
Перебувайте у безпечних місцях!
Раніше ми писали про те, що РФ вдруге за день атакувала Запоріжжя: є загибла, п’ятеро осіб поранено.
Будь ласка, зачекайте...
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