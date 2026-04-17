РФ атакує Україну ударними безпілотниками ввечері 16 квітня, - Повітряні сили (оновлено)

Росія продовжує обстрілювати Україну ударними безпілотниками.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

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Рух ворожих безпілотників

О 19:10 - БпЛА на півночі та півдні Чернігова.

О 19:27 - загроза застосування балістичного озброєння.

О 19:30 - швидкісна ціль на Запоріжжі, курс північний.

О 19:30 - ракета на Дніпро.

Оновлена інформація

О 19:53 - відбій повітряної тривоги.

О 20:33 - БпЛА курсом на м. Дніпро з півдня.

Оновлена інформація

О 20:56 - БпЛА на Дніпропетровщині, курс м.Нікополь.

О 21:04 - БпЛА курсом на м.Харків з півночі та сходу.

О 21:13 - БпЛА курсом на м.Дніпро з півдня.

О 21:23 - активність ворожої тактичної авіації на північно-східному напрямку. Загроза застосування авіаційних засобів ураження для прифронтових областей.

О 21:24 - пуски КАБ на Харківщину.

Оновлена інформація

О 22:28 - пуски КАБ на Запоріжжі.

О 22:31 - БпЛА на Миколаївщині, курс північно-західний.

О 22:34 - пуски КАБ на Донеччині.

О 22:40 - БпЛА на Одещину з акваторії Чорного моря, курс Вилкове.

О 22:42 - БпЛА на Харківщині курс південно-західний.

О 22:56 - БпЛА на Запоріжжі, курс північно-західний.

Оновлена інформація

О 23:41 - пуски КАБ на Дніпропетровщині.

О 23:42 - пуски КАБ на Запоріжжі.

О 23:52 - БпЛА на Черкащині, курс південно-західний.

О 00:12 - БпЛА на Харківщині, курс північний.

О 00:15 - БпЛА на Харківщині, курс південний/ південно-західний.

О 00:37 - БпЛА курсом на м.Харків з заходу.

О 01:03 - БпЛА на Харківщині та Полтавщині, курс південний

О 01:11 - БпЛА на Одещину з акваторії Чорного моря, курс Вилкове.

О 01:29 - БпЛА в напрямку н.п.Кілія/Ізмаїл (Одещина).

О 01:31 - БпЛА в напрямку н.п.Татарбунари та Сарата (Одещина).

О 01:55 - БпЛА в напрямку н.п. Катлабург/Ізмаіл (Одещина).

О 01:56 - БпЛА в напрямку м.Чернігів з півночі.

Перебувайте у безпечних місцях!

Раніше ми писали про те, що РФ вдруге за день атакувала Запоріжжя: є загибла, п’ятеро осіб поранено.

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