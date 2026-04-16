РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9927 посетителей онлайн
Новости Дипломатические связи
244 4

Сибига посетит Анталийский дипломатический форум в Турции

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига посетит Турцию 16–18 апреля, где примет участие в 5-м Анталийском дипломатическом форуме.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении Министерства иностранных дел Украины.

Визит проходит по приглашению главы МИД Турции Хакана Фидана и предполагает активную дипломатическую работу на международной арене.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Дипломатический форум и ключевые темы выступления

В МИД Украины отметили, что Сибига воспользуется участием в форуме для расширения контактов с коллегами из разных регионов мира. Речь идет о встречах с министрами иностранных дел стран Ближнего Востока, Африки, Азии, Латинской Америки и Европы.

"Глава МИД Украины воспользуется участием в этой важной международной площадке для активной дипломатии и контактов с министрами иностранных дел стран Ближнего Востока, Африки, Азии, Латинской Америки и Европы", - сообщили в пресс-службе ведомства.

17 апреля Сибига станет ключевым участником формата ADF-Talks. В ходе дискуссии планируется обсудить противодействие российской агрессии, пути достижения устойчивого мира для Украины, а также угрозы со стороны режимов в России и Иране для Европы и Ближнего Востока.

Двусторонние встречи и международное сотрудничество

В рамках форума министр проведет ряд двусторонних встреч. Основное внимание будет сосредоточено на развитии сотрудничества, продвижении украинских интересов на международной арене и расширении экономических связей.

Также будут обсуждаться вопросы торговли, поиска новых рынков для украинских товаров и формирования альтернативных логистических маршрутов на фоне глобальной нестабильности.

  • Ранее мы сообщали, что Украина, Турция и Сирия обсуждают новые транспортные маршруты в обход Ормузского пролива.

Автор: 

визит (3198) МИД (7033) Турция (3522) Сибига Андрей (867)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
чергове zельоне дурне їде в турне
показать весь комментарий
16.04.2026 20:40 Ответить
прочитав Алтайський, перехрестився)
показать весь комментарий
16.04.2026 20:42 Ответить
В сенс від таких "дипломатів" чи дипломатичних форумів? Чемодан у вигляді дипломату кращий дипломат чим оце закликане тіло
показать весь комментарий
16.04.2026 20:49 Ответить
Вони уже ощадбанку недовіряють
показать весь комментарий
16.04.2026 21:12 Ответить
 
 