Сибіга відвідає Анталійський дипломатичний форум у Туреччині

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга відвідає Туреччина 16–18 квітня, де візьме участь у 5-му Анталійському дипломатичному форумі.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у повідомленні Міністерства закордонних справ України.

Візит відбувається на запрошення глави МЗС Туреччини Хакана Фідана та передбачає активну дипломатичну роботу на міжнародному майданчику.

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Дипломатичний форум і ключові теми виступу

У МЗС України зазначили, що Сибіга використає участь у форумі для розширення контактів із колегами з різних регіонів світу. Йдеться про зустрічі з міністрами закордонних справ країн Близького Сходу, Африки, Азії, Латинської Америки та Європи.

"Глава МЗС України використає участь на цьому важливому міжнародному майданчику задля активної дипломатії та контактів із міністрами закордонних справ країн Близького Сходу, Африки, Азії, Латинської Америки та Європи", — повідомили у пресслужбі відомства.

17 квітня Сибіга стане ключовим учасником формату ADF-Talks. Під час дискусії планується обговорення протидії російській агресії, шляхів досягнення сталого миру для України, а також загроз з боку режимів у Росії та Ірані для Європи та Близького Сходу.

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Двосторонні зустрічі та міжнародна співпраця

У межах форуму міністр проведе низку двосторонніх зустрічей. Основна увага буде зосереджена на розвитку співпраці, просуванні українських інтересів на міжнародній арені та розширенні економічних зв’язків.

Також обговорюватимуться питання торгівлі, пошуку нових ринків для українських товарів і формування альтернативних логістичних маршрутів на тлі глобальної нестабільності.

Раніше ми повідомляли, що Україна, Туреччина та Сирія обговорюють нові транспортні маршрути в обхід Ормузької протоки.

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