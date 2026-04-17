Bihus.Info нашли "тайного" заместителя директора ГБР Пекаря с миллионной зарплатой и дорогими активами. ВИДЕО

Журналисты выяснили, что у директора Государственного бюро расследований Алексея Сухачева есть еще один заместитель - Ростислав Пекарь, о котором до сих пор не было никакой публичной информации. Он получает более 3 миллионов гривен зарплаты в год и пользуется новым служебным автомобилем Toyota Prado стоимостью примерно 60 тысяч долларов.

Об этом говорится в расследовании Bihus.Info, сообщает Цензор.НЕТ.

"Тайный" заместитель 

Журналисты отмечают, что имя Ростислава Пекаря отсутствует на официальном сайте ГБР.

По информации источников Bihus.Info, Пекарь стал заместителем директора ГБР Алексея Сухачева в 2025 году. Хотя назначение на такую должность предусматривает открытый конкурс, никакой информации о его проведении нет. Более того, нет и упоминаний о Пекаре как о заместителе – ни в декларациях, ни на сайте или в отчетах Бюро, ни даже в Google.

В то же время, как отмечают журналисты, такая "непубличность" не мешает заместителю директора получать зарплату в размере более 3 миллионов гривен в год и пользоваться новым служебным Toyota Prado стоимостью примерно 60 тысяч долларов.

До прихода Пекаря в ГБР в 2021 году он отслужил 20 лет в налоговой милиции. За четыре года в Бюро он, по данным источников Bihus.Info, с должности оперативного сотрудника вырос до заместителя директора.

Имущественное положение семьи Пекаря

Журналистов заинтересовал не только стремительный карьерный рост Пекаря, но и улучшение имущественного положения и расширение бизнеса его родственников, которые происходили параллельно с его карьерой.

Так, например, доход компании жены Пекаря Анны начал стремительно расти после появления женщины в декларации чиновника в 2017 году. На тот момент Пекарь занимал должность начальника оперативного управления налоговой инспекции одного из районов Киева. Через несколько лет после перехода Пекаря в ГБР женщина запустила производство собственной линейки косметики по уходу за кожей, а в 2024 году зарегистрировала компанию в Польше.

В 2017 году женщина вложилась в квартиру в элитном ЖК "А52" в центре столицы и в дорогой земельный участок под Киевом.

В следующем году жена Пекаря приобрела столичный офис площадью 160 квадратных метров, а вскоре, в 2019 году, стала владелицей дома в элитном коттеджном поселке "Золоче". В целом женщина за первые несколько лет жизни с Пекарем приобрела недвижимости на сумму не менее 300 тысяч долларов, отмечают журналисты. 

Дорогая недвижимость также есть у отца и тещи Пекаря. В 2017 году Нарян Пекарь, отец сотрудника ГБР, купил коммерческое помещение в Харькове примерно за 180 тысяч долларов. Теща же Пекаря в 2020 году стала владелицей ста квадратов коммерческой площади в дорогом столичном ЖК "Einstein Concept House".

Недвижимость обошлась ей примерно в 5 миллионов гривен. Впрочем, журналисты не смогли найти объяснения происхождения денег на эти дорогие покупки у родственников Пекаря. Сам же мужчина отказался прокомментировать источники происхождения средств на указанную недвижимость.

Возможное объяснение "тайны"

Помимо совпадений между карьерным ростом Пекаря, дорогостоящими покупками недвижимости его родственниками и расширением бизнеса жены, журналисты обнаружили еще ряд обстоятельств, которые могут объяснить, почему деятельность Пекаря в ГБР остается такой "тайной".

По информации источников Bihus.Info, после прихода Пекаря в ГБР в Бюро пришел поставщик, который начал заключать с ведомством "секретные" договоры. По этим контрактам компании могли выплатить примерно 50 миллионов гривен. Известно, что она специализируется на кибербезопасности. В то же время, по данным журналистов, до назначения на должность заместителя Пекар возглавлял Главное оперативно-техническое управление – направление, которое напрямую пересекается с профилем деятельности этой компании. Также установлено, что ее директор, как и сам Пекар, ранее проходил службу в налоговой милиции.

После выхода расследования Пекар в ответ на запрос отметил, что никаких внеслужебных или дружеских отношений с директором этой компании не поддерживает. Пекар также утверждает, что в его служебные обязанности не входит участие в процедурах закупок.

ГБР (3377)
Топ комментарии
Українець, заходь по ссилці, підписуй петицію Встановлення кримінальної відповідальності за українофобію https://petition.kmu.gov.ua/petitions/9688
17.04.2026 00:45 Ответить
Різниця з кацапськими чиновниками-мільйонерами тільки у вишиванці раз на рік.

І взагалі це ж совсім не складно - вдягнув вишиванку, загорнувся у прапор раз на рік і вже не виплодок Януковича, а патріотичний патріот України.
ЗЄ в курсі...
17.04.2026 01:37 Ответить
Жадібність і тупість ********* країну......
17.04.2026 04:10 Ответить
Українець, заходь по ссилці, підписуй петицію Встановлення кримінальної відповідальності за українофобію https://petition.kmu.gov.ua/petitions/9688
17.04.2026 00:45 Ответить
фобія - це боязнь або страх.
Тобто петиція про страх українців чи боязнь українців.
Петиція потрібна але її єврей Зе просто не помітить.
17.04.2026 08:24 Ответить
зеПЕРЕВЕРТНЯ "троянського козла " , який свідомо , знищує Україну під трибунал‼️ДБР - фсб-шне кодло , якє ***** зейло Самє ці дбр-віці свідомо вилучали , вкрай необхідні клістрони і нмиттнво не повернули після нападу рашистів Зегниди ( харошие хлопці *****) з середени руйнують залишки демократичної Держави
17.04.2026 08:50 Ответить
Бусифікувати цього пекаря. Негайно.
17.04.2026 01:31 Ответить
А хто ж буде заказуху "пекти"?
17.04.2026 05:15 Ответить
Різниця з кацапськими чиновниками-мільйонерами тільки у вишиванці раз на рік.

І взагалі це ж совсім не складно - вдягнув вишиванку, загорнувся у прапор раз на рік і вже не виплодок Януковича, а патріотичний патріот України.
ЗЄ в курсі...
17.04.2026 01:37 Ответить
Зелена мразота!
17.04.2026 01:56 Ответить
Жадібність і тупість ********* країну......
17.04.2026 04:10 Ответить
Все так в ********* українському державному устрої прозоро, а "Біхуси" чомусь когось і щось, все находять і находять.
17.04.2026 05:14 Ответить
духовка у ДБР розжарена, печуть безперервно.
17.04.2026 05:16 Ответить
Потужне с шоблою розмародерив Україну в устроїв геноцид щоб невідповідати за злочини перед Українцями
17.04.2026 05:34 Ответить
А у самого ******** какие доходы? Об этом писал кто-то?
17.04.2026 06:45 Ответить
Бігус інфо один раз зробили криваву послугу для українців, коли ''виявили'' свинарчуків. На тій брехні прийшли реальні свинарчуки і нікуди йти не збираються вже 7 років.
17.04.2026 07:13 Ответить
Давненько ці Пекарі країну грабують, при обох Президентах без проблем 🤔
17.04.2026 07:50 Ответить
Дибири від початку була гнилою структурою. Чому??? Треба спитати гниди татарова щоб він з.ох
17.04.2026 08:27 Ответить
 
 