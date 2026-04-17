Компании-поставщики "яиц по 17 грн" Глиняной продолжают продавать продукты питания для ВСУ, - Николаенко

Компании предпринимательницы Татьяны Глиняной, которая является подозреваемой по делу о схеме закупок продуктов питания для ВСУ по завышенным ценам, продолжают поставлять продукты для ВСУ.

Об этом говорится в материале Цензор.НЕТ.

Подробности

В апреле 2025 года НАБУ сообщило Глиняной о подозрении. По данным следствия, схема привела к тому, что в течение августа – декабря 2022 года две компании-поставщики незаконно получили более 733 млн грн из бюджета.

Впоследствии часть этих средств была выплачена под видом дивидендов и использована для предоставления возвратной финансовой помощи связанным компаниям. Следствие считает, что за эти средства владелица компаний могла приобрести отели в Республике Хорватия и другую недвижимость за рубежом.

Однако спустя почти 2,5 года после начала скандала Глиняна уже жила в Хорватии и продолжает там находиться.

Читайте: Гнилые продукты для ВСУ и "откаты" до 50%: "Бусский консервный завод" входит в топ-поставщиков ДОТ, - СМИ

Компании продолжают работать

"Было еще одно уголовное дело – за то, что компании Глиняной "Актив компани" и "Гранд консалт" организовали схему с начпродами, подписывали фиктивные накладные на товар, не доставляли товар военным и делили прибыль.

Думаете, что-то после этого случилось с руководителем фирм Глиняной, например? Нет, абсолютно", - отметила автор.

Читайте также: Харьков заказал антидроновые сетки для областных дорог за 3 миллиарда

Николаенко привела данные мониторинга последних торгов по системе biProzorro. Компания Глиняной входит в тройку крупнейших поставщиков МОУ по итогам первого квартала.

ТОП-3 по количеству лотов:

ООО "ГРАНД КОНСАЛТ" - 36 лотов, выиграно ~1,77 млрд грн; ЧП "НВФ ТАХО", ООО "ЕВРОПА АРМ СПОРТ", DEFENSE GROUP s.r.o. - по 32 лота; АО "УКРНАФТА" - 27 лотов, но наибольшая сумма выигранных: ~3,02 млрд грн.

ТОП по сумме закупок:

АО "УКРНАФТА" - 3,02 млрд грн (27 лотов, 5 выигранных); ООО "ГРАНД КОНСАЛТ" - 1,77 млрд грн (36 лотов - самый активный участник); ООО "ЮТ КОМПАНИ" - 840 млн грн только по 7 лотам.

Подробнее читайте в материале Цензор.НЕТ "Вместо посадки – монополия: Как Глиняная стала одним из крупнейших подрядчиков Минобороны" по ссылке.

Что предшествовало?

Напомним, что в сентябре 2025 года сообщалось, что антикоррупционные органы завершили следствие по делу о хищении государственных средств при закупке Министерством обороны Украины продуктов питания для ВСУ.

Смотрите: Поставщик АОЗ заставлял начальника отдела продаж изменить заявку на более выгодное для завода предложение. АУДИО