Компании-поставщики "яиц по 17 грн" Глиняной продолжают продавать продукты питания для ВСУ, - Николаенко
Компании предпринимательницы Татьяны Глиняной, которая является подозреваемой по делу о схеме закупок продуктов питания для ВСУ по завышенным ценам, продолжают поставлять продукты для ВСУ.
Об этом говорится в материале Цензор.НЕТ.
Подробности
В апреле 2025 года НАБУ сообщило Глиняной о подозрении. По данным следствия, схема привела к тому, что в течение августа – декабря 2022 года две компании-поставщики незаконно получили более 733 млн грн из бюджета.
Впоследствии часть этих средств была выплачена под видом дивидендов и использована для предоставления возвратной финансовой помощи связанным компаниям. Следствие считает, что за эти средства владелица компаний могла приобрести отели в Республике Хорватия и другую недвижимость за рубежом.
Однако спустя почти 2,5 года после начала скандала Глиняна уже жила в Хорватии и продолжает там находиться.
Компании продолжают работать
"Было еще одно уголовное дело – за то, что компании Глиняной "Актив компани" и "Гранд консалт" организовали схему с начпродами, подписывали фиктивные накладные на товар, не доставляли товар военным и делили прибыль.
Думаете, что-то после этого случилось с руководителем фирм Глиняной, например? Нет, абсолютно", - отметила автор.
Николаенко привела данные мониторинга последних торгов по системе biProzorro. Компания Глиняной входит в тройку крупнейших поставщиков МОУ по итогам первого квартала.
ТОП-3 по количеству лотов:
- ООО "ГРАНД КОНСАЛТ" - 36 лотов, выиграно ~1,77 млрд грн;
- ЧП "НВФ ТАХО", ООО "ЕВРОПА АРМ СПОРТ", DEFENSE GROUP s.r.o. - по 32 лота;
- АО "УКРНАФТА" - 27 лотов, но наибольшая сумма выигранных: ~3,02 млрд грн.
ТОП по сумме закупок:
- АО "УКРНАФТА" - 3,02 млрд грн (27 лотов, 5 выигранных);
- ООО "ГРАНД КОНСАЛТ" - 1,77 млрд грн (36 лотов - самый активный участник);
- ООО "ЮТ КОМПАНИ" - 840 млн грн только по 7 лотам.
Что предшествовало?
- Напомним, что в сентябре 2025 года сообщалось, что антикоррупционные органы завершили следствие по делу о хищении государственных средств при закупке Министерством обороны Украины продуктов питания для ВСУ.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Хоч одна сволота отримала довічне? А тут не повинно бути іншого покарання.
І кого? Своїх?
А кому подчиняется МО?
Зри в зеленый корень.
Поэтому нового министра обороны Зеленский тут-же отодвинул от контрактов и поручил заниматься теми вопросами, которые не в компетентности МО.
Например, с вопросом усовершенствования мобилизации, за который отвечает лично Зеленский с Главнокомандующим.
Чтобы даже случайно не сунул нос в контракты. Чтобы на это банально не было времени.
Зробить з тих яєць гоголь-моголь та ще й зі шкаралупою,напоїть ту курву Глиняну та і Рєзнікова не мішало б.