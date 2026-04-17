Новости
783 21

Компании-поставщики "яиц по 17 грн" Глиняной продолжают продавать продукты питания для ВСУ, - Николаенко

Дело Глиняной: почему ее компании продолжают работать?

Компании предпринимательницы Татьяны Глиняной, которая является подозреваемой по делу о схеме закупок продуктов питания для ВСУ по завышенным ценам, продолжают поставлять продукты для ВСУ.

Об этом говорится в материале Цензор.НЕТ.

Подробности

В апреле 2025 года НАБУ сообщило Глиняной о подозрении. По данным следствия, схема привела к тому, что в течение августа – декабря 2022 года две компании-поставщики незаконно получили более 733 млн грн из бюджета.

Впоследствии часть этих средств была выплачена под видом дивидендов и использована для предоставления возвратной финансовой помощи связанным компаниям. Следствие считает, что за эти средства владелица компаний могла приобрести отели в Республике Хорватия и другую недвижимость за рубежом.

Однако спустя почти 2,5 года после начала скандала Глиняна уже жила в Хорватии и продолжает там находиться.

Компании продолжают работать

"Было еще одно уголовное дело – за то, что компании Глиняной "Актив компани" и "Гранд консалт" организовали схему с начпродами, подписывали фиктивные накладные на товар, не доставляли товар военным и делили прибыль.

Думаете, что-то после этого случилось с руководителем фирм Глиняной, например? Нет, абсолютно", - отметила автор.

Николаенко привела данные мониторинга последних торгов по системе biProzorro. Компания Глиняной входит в тройку крупнейших поставщиков МОУ по итогам первого квартала.

ТОП-3 по количеству лотов:

  1. ООО "ГРАНД КОНСАЛТ" - 36 лотов, выиграно ~1,77 млрд грн;
  2. ЧП "НВФ ТАХО", ООО "ЕВРОПА АРМ СПОРТ", DEFENSE GROUP s.r.o. - по 32 лота;
  3. АО "УКРНАФТА" - 27 лотов, но наибольшая сумма выигранных: ~3,02 млрд грн.

ТОП по сумме закупок:

  1. АО "УКРНАФТА" - 3,02 млрд грн (27 лотов, 5 выигранных);
  2. ООО "ГРАНД КОНСАЛТ" - 1,77 млрд грн (36 лотов - самый активный участник);
  3. ООО "ЮТ КОМПАНИ" - 840 млн грн только по 7 лотам.

Подробнее читайте в материале Цензор.НЕТ "Вместо посадки – монополия: Как Глиняная стала одним из крупнейших подрядчиков Минобороны" по ссылке.

Что предшествовало?

Автор: 

продукты (1501) закупки (881) ВСУ (7512) Николаенко Татьяна (440)
+7
торчок 🤡 в долі ...
показать весь комментарий
17.04.2026 12:53 Ответить
+6
Та, да. Вчора за держзраду випустили, а сьогодні за гешефт посадять?
І кого? Своїх?
показать весь комментарий
17.04.2026 13:02 Ответить
+4
Яйцева справа резнікова живе і процвітає...так це тільки яйця! А м'ясо в овочі? Це тільки верхівка айсбергу, вже не кажу про воду "прозора" яка монополізувала постачання води в зсу цілком і повністю.
показать весь комментарий
17.04.2026 12:50 Ответить
Та сама історія була і з паливом, і з флягами, і з одягом. Мовчу про браковані міни.
Хоч одна сволота отримала довічне? А тут не повинно бути іншого покарання.
показать весь комментарий
17.04.2026 13:37 Ответить
Тих посадовців чиї підписи стоять за сраку і в буцегарню, з конфіскацією.
показать весь комментарий
17.04.2026 12:50 Ответить
Бандюки на бандюках... І це вже не міндіч. Тут своїх вистачає...
показать весь комментарий
17.04.2026 12:51 Ответить
Іванющенко і Єжель з групою осіб, - кузьмуком-гриценко-мертвечуком-резніковим-федоровим, своїх кабміндічів від харчування ЗСУ, не кидають???
показать весь комментарий
17.04.2026 12:56 Ответить
А ліпецька фабрика, .... Кукареку.... В ббббб барига , яких ще вам реформ .....
показать весь комментарий
17.04.2026 12:56 Ответить
Мафія безсмертна. Cosa nostra.
показать весь комментарий
17.04.2026 12:59 Ответить
якщо я скажу -- я сяду на 8 років ))
показать весь комментарий
17.04.2026 13:05 Ответить
Ви мабуть хотіли щось нам повідомити про деяких українців? Краще не ризикуйте
показать весь комментарий
17.04.2026 13:40 Ответить
А чого ж їм хоронитися - коли до них нікому немає діла
показать весь комментарий
17.04.2026 13:07 Ответить
за таку статтю можна отримати підозру в антисемітизмі )
показать весь комментарий
17.04.2026 13:07 Ответить
А я може не в тему , але в тему того корупційного блдства, котре існує в Україні. Й як гроші допомоги партнерів вона використовує. Дуже старенька сестра чоловіка поховала свого після тяжкого довгого недугу. Зараз проходить кола пекла по інстанціях для входження в спадщину . Я така ж стара й далеко не юрист , але отримала від ШІ повну консультацію й основу заяви до суду з простою справою на заміни російської літери у прізвищі на українську у прізвищі померлого в одному з документів.Це не потребує адвоката - є постанова кабміну про просте судове впровадження від самого клієнта без адвоката й т д й т п . Спочатку її не пустили до суду бугаї охоронці, послали поряд до кімнати адвоката, щоб він цю заяву , оформлену нами, завірив - за 10000 грн . Потім вона пішла у ДЕРЖАВНИЙ центр допомоги малозабезпеченним у рішенні юридичних питань. Там їй юрист відмовила, бо якби в неї пенсія була 5тис, а в неї - 5,5... Потім вона ця патрєбітельніца бюджету допомоги партнерів запропонувала шукати по місту- мільйоннику адвокатів дешевших жінці 79 років . Три дні вона вистоювала черги між повітрянними тривогами. Нарешті , та юристка сжалілася й показала , що треба внести в нашу заяву з посилань на законодавство - дала просто схожу заяву людини оформлену адвокатом ... Ми внесли поправки, а ШІ просто фразою на вивчення на пам"ять навчив мою родичку як "відшити" охоронців й зайти таки до канцеляріїї суду. Сьогодні пішла . Чекаю на результат.
показать весь комментарий
17.04.2026 13:09 Ответить
Отстегивают наверх в МО. Поэтому и существуют.
А кому подчиняется МО?
Зри в зеленый корень.
Поэтому нового министра обороны Зеленский тут-же отодвинул от контрактов и поручил заниматься теми вопросами, которые не в компетентности МО.
Например, с вопросом усовершенствования мобилизации, за который отвечает лично Зеленский с Главнокомандующим.
Чтобы даже случайно не сунул нос в контракты. Чтобы на это банально не было времени.
показать весь комментарий
17.04.2026 13:11 Ответить
Ще трохи і справді буде по 17-цять.І тоді зелуповців ні в чому буде дорікнути...
показать весь комментарий
17.04.2026 13:11 Ответить
А що коїться в інших галузях?! Золоте дно для таких
показать весь комментарий
17.04.2026 13:20 Ответить
Це вже зробили разом чи ще ні?
показать весь комментарий
17.04.2026 13:23 Ответить
Тільки Глиняна замішана в цьому схематозі? А військові посадові особи які відповідали за закупку яєць?А Рєзніков,який казав що це ціна за кг яєць?Він дурня вмикав,значить і він в долі був.
Зробить з тих яєць гоголь-моголь та ще й зі шкаралупою,напоїть ту курву Глиняну та і Рєзнікова не мішало б.
показать весь комментарий
17.04.2026 13:33 Ответить
людей мабуть не хватає для перевірки, бо всі порядні люди воюють, а динозаври жирують
показать весь комментарий
17.04.2026 13:37 Ответить
Так вона не "глиняна" вже , а "платинова", навіть не "золота"!!
показать весь комментарий
17.04.2026 13:40 Ответить
 
 